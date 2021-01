Trente-trois personnes décédées après avoir reçu un vaccin contre le Covid-19 en Norvège étaient déjà gravement malades et il n’y a aucune preuve d’un lien direct avec le vaccin, ont déclaré des responsables.

L’agence norvégienne de médecine a déclaré qu’il n’était pas surprenant que certaines des personnes fragiles et âgées qui ont été les premières à recevoir le vaccin Pfizer / BioNTech soient mortes à peu près au même moment par hasard.

« Tous ces patients ont eu de graves maladies sous-jacentes », a déclaré à Bloomberg le directeur médical de l’agence, Steinar Madsen. Tous les 33 décédés avaient 75 ans ou plus.

«Il est clair que Covid est beaucoup plus dangereux pour la plupart des patients que la vaccination. Nous ne sommes pas alarmés ».

En moyenne, 400 personnes meurent chaque semaine dans des établissements de soins infirmiers et de soins en Norvège, a indiqué l’agence, Madsen ajoutant que les décès signalés représentaient environ 1 personne sur 1000 vaccinée dans les maisons de soins.

Tous les décès dans les premiers jours suivant la réception d’un vaccin sont évalués, a déclaré l’Agence norvégienne des médicaments dans un communiqué.

Madsen a reconnu que les effets secondaires bénins du vaccin pourraient théoriquement «faire basculer les patients dans une évolution plus grave» d’une maladie qu’ils avaient déjà.

Les effets secondaires signalés du vaccin Pfizer en Norvège comprennent la fatigue, les nausées, les étourdissements et les douleurs musculaires.

Vendredi, l’Agence norvégienne des médicaments a rapporté que parmi les décès, 13 avaient été autopsiés et montraient des signes de souffrance de tels effets secondaires.

Les responsables norvégiens disent maintenant que les travailleurs médicaux devraient examiner avec chaque patient «si les avantages de la vaccination l’emportent sur les risques d’effets secondaires éventuels».

Les grandes études sur le vaccin Pfizer / BioNTech n’incluaient pas de patients souffrant d’une maladie instable ou aiguë – et incluaient quelques participants de plus de 85 ans, selon la déclaration de l’Agence norvégienne des médicaments.

Dans l’ensemble, la Norvège a enregistré 58 651 cas et signalé 517 décès dus à Covid-19 depuis le début de la pandémie.

Partout dans le monde, les responsables s’attendent à ce que des décès et d’autres effets secondaires graves soient signalés après toute campagne de vaccination de masse étant donné le grand nombre de personnes impliquées.

Mais déterminer si le vaccin a causé des décès ou non peut être très difficile et nécessite que toutes les autres causes potentielles soient d’abord exclues.

Le Royaume-Uni et les États-Unis ont également signalé un certain nombre de cas d’effets secondaires qui ont eu des conséquences mortelles.

L’Agence européenne des médicaments a déclaré vendredi qu’elle recevrait et examinerait les rapports de sécurité mensuels des entreprises autorisées à vendre des vaccins, à partir de janvier avec le jab Pfizer.