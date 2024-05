La Norvège, l’Irlande et l’Espagne déclarent reconnaître un État palestinien, une démarche historique

BARCELONE, Espagne (AP) — La Norvège, l’Irlande et l’Espagne ont déclaré mercredi qu’elles reconnaissaient un État palestinien dans une démarche historique qui a suscité la condamnation d’Israël et la jubilation des Palestiniens. Israël a immédiatement ordonné le retour de ses ambassadeurs de Norvège et d’Irlande.

Ce fut une cascade éclair d’annonces. Il y a d’abord eu la Norvège, dont le Premier ministre Jonas Gahr Støre a déclaré qu’« il ne peut y avoir de paix au Moyen-Orient sans reconnaissance ».

Gahr Støre a déclaré que le pays scandinave reconnaîtrait officiellement un État palestinien à compter du 28 mai. « En reconnaissant un État palestinien, la Norvège soutient le plan de paix arabe », a-t-il déclaré.

Plusieurs pays de l’Union européenne ont indiqué ces dernières semaines qu’ils prévoyaient de procéder à cette reconnaissance, arguant qu’une solution à deux États est essentielle pour une paix durable dans la région. La décision pourrait générer un élan en faveur de la reconnaissance d’un État palestinien par d’autres pays de l’UE et pourrait inciter à de nouvelles mesures aux Nations Unies, approfondissant ainsi l’isolement d’Israël.

La Norvège, qui n’est pas membre de l’Union européenne mais qui fait écho à sa démarche, est un ardent partisan d’une solution à deux États entre Israël et les Palestiniens.

« Le terrorisme a été commis par le Hamas et des groupes militants qui ne sont pas partisans d’une solution à deux Etats et de l’Etat d’Israël », a déclaré le chef du gouvernement norvégien. « La Palestine a un droit fondamental à un État indépendant. »

Le déménagement intervient alors que Les forces israéliennes ont mené des attaques aux limites nord et sud de la bande de Gaza en mai, provoquant un nouvel exode de centaines de milliers de personnes et limitant fortement le flux de l’aide, augmentant ainsi le risque de famine.

Le pays scandinave « considérera donc la Palestine comme un État indépendant avec tous les droits et obligations que cela implique », a déclaré Gahr Støre.

Cette évolution intervient plus de 30 ans après la signature du premier accord d’Oslo en 1993. Depuis lors, « les Palestiniens ont fait des pas importants vers une solution à deux États », a déclaré le gouvernement norvégien.

Il indique que la Banque mondiale a déterminé qu’un État palestinien remplissait les critères clés pour fonctionner en tant qu’État en 2011 et que les institutions nationales avaient été mises en place pour fournir à la population des services importants.

« La guerre à Gaza et l’expansion constante des colonies illégales en Cisjordanie signifient toujours que la situation en Palestine est plus difficile qu’elle ne l’a été depuis des décennies », a déclaré le gouvernement norvégien.

Mercredi également, le Premier ministre irlandais Simon Harris a fait cette annonce, affirmant qu’il s’agissait d’une décision coordonnée avec l’Espagne et la Norvège, « un jour historique et important pour l’Irlande et pour la Palestine ». Il a déclaré que cette décision visait à contribuer à résoudre le conflit israélo-palestinien grâce à une solution à deux États.

Harris a déclaré qu’il pensait que d’autres pays se joindraient à la Norvège, à l’Espagne et à l’Irlande pour reconnaître un État palestinien « dans les semaines à venir ».

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a déclaré que son pays reconnaîtrait également un État palestinien le 28 mai. Sánchez, leader socialiste espagnol depuis 2018, a fait l’annonce attendue mercredi au Parlement national.

Sánchez a passé des mois à parcourir les pays d’Europe et du Moyen-Orient pour recueillir des soutiens en faveur de la reconnaissance d’un État palestinien, ainsi que d’un éventuel cessez-le-feu à Gaza. Il a déclaré à plusieurs reprises qu’il était déterminé à prendre cette décision.

« Nous savons que cette initiative ne ramènera pas le passé et les vies perdues en Palestine, mais nous pensons qu’elle donnera aux Palestiniens deux choses très importantes pour leur présent et leur avenir : la dignité et l’espoir », a déclaré Sánchez.

« Cette reconnaissance n’est contre personne, elle n’est pas contre le peuple israélien », a ajouté Sánchez, tout en reconnaissant qu’elle provoquera très probablement des tensions diplomatiques avec Tel-Aviv. « C’est un acte en faveur de la paix, de la justice et de la cohérence morale. »

Sánchez a fait valoir que cette décision était nécessaire pour soutenir la viabilité d’une solution à deux États qui, selon lui, « est sérieusement menacée » par la guerre à Gaza.

« J’ai passé des semaines et des mois à parler avec des dirigeants à l’intérieur et à l’extérieur de la région et s’il est clair que le Premier ministre (Benjamin) Netanyahu n’a pas de projet de paix pour la Palestine, même si la lutte contre le groupe terroriste Hamas est en cours. légitime », a déclaré le dirigeant espagnol.

Plus tôt ce mois-ci, le ministre espagnol des Affaires étrangères José Albares a déclaré qu’il avait informé le secrétaire d’État américain Antony Blinken de l’intention de son gouvernement de reconnaître un État palestinien.

Ces développements rapides ont suscité la condamnation d’Israël.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a ordonné aux ambassadeurs israéliens d’Irlande et de Norvège de rentrer immédiatement en Israël, car La Norvège a déclaré qu’elle reconnaîtrait un État palestinien et l’Irlande devait faire de même.

« L’Irlande et la Norvège ont l’intention d’envoyer aujourd’hui un message aux Palestiniens et au monde entier : le terrorisme paie », a déclaré Katz.

Il a déclaré que cette reconnaissance pourrait entraver les efforts visant à restituer les otages israéliens détenus à Gaza et rendre moins probable un cessez-le-feu en « récompensant les djihadistes du Hamas et de l’Iran ». Il a également menacé de rappeler l’ambassadeur d’Israël en Espagne si le pays adoptait une position similaire.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a salué la reconnaissance par la Norvège d’un État palestinien et a appelé les autres pays à suivre.

Dans un communiqué publié par l’agence de presse officielle Wafa, Abbas a déclaré que la décision de la Norvège consacrerait « le droit du peuple palestinien à l’autodétermination » et soutiendrait les efforts visant à parvenir à une solution à deux États avec Israël.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Jan M. Olsen à Copenhague, au Danemark, Jill Lawless à Londres et Joseph Krauss à Jérusalem ont contribué à cette histoire.