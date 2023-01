La Norvège fait une découverte fascinante — RT Games & Culture

Une équipe d’archéologues norvégiens a trouvé ce qu’ils appellent la plus ancienne pierre runique connue à ce jour. Le petit rocher brunâtre sculpté d’inscriptions mystérieuses remonterait à l’époque de Jésus-Christ et aurait environ 2 000 ans.

“Les inscriptions vieilles de 2 000 ans appartiennent à la période la plus ancienne de l’histoire énigmatique de l’écriture runique”, le Musée d’histoire culturelle d’Oslo, qui a été le premier à annoncer la nouvelle cette semaine, a déclaré dans un communiqué de presse.

Un petit morceau de grès a été trouvé alors que l’équipe examinait un ancien cimetière près du lac de Tyrifjorden, juste au nord-ouest de la capitale norvégienne d’Oslo, fin 2021. Selon le musée d’Oslo, les runes sur la pierre sont “la plus ancienne écriture connue en Norvège.” L’auteur des runes “parlait une langue ancienne considérée comme le précurseur du vieux norrois”, la langue mère de toutes les langues nordiques parlées aujourd’hui, ajoute le communiqué.

La pierre a plusieurs types de gravures, a indiqué le musée, ajoutant que toutes ne sont pas gravées. “avoir un sens linguistique.” Plusieurs runes se détachent clairement parmi d’autres inscriptions, formant le mot « idiberug », disait le communiqué. Mais les scientifiques n’ont jusqu’à présent pas réussi à confirmer sa signification exacte, pensant qu’il aurait pu représenter le nom “Idibergu” ou le nom de famille “Idiberung”.















La datation au carbone des os et du bois découverts dans le cimetière près de la pierre runique suggère qu’elle a été inscrite entre 1 et 250 après JC, lorsque l’ancien Empire romain était en plein essor et que le christianisme faisait ses premiers pas. Selon certains médias, la pierre a également des siècles de plus que toutes les autres pierres runiques découvertes précédemment.

“Cette découverte nous donnera beaucoup de connaissances sur l’utilisation des runes au début de l’âge du fer. C’est peut-être l’une des premières tentatives d’utilisation de runes en Norvège et en Scandinavie sur la pierre », Kristel Zilmer, professeur à l’Université d’Oslo, a déclaré à AP. Elle a également appelé la découverte “la chose la plus sensationnelle que j’ai eue, en tant qu’universitaire.”

Les alphabets runiques étaient utilisés par les peuples germaniques, y compris les Scandinaves, avant qu’ils n’adoptent l’alphabet latin. Certaines formes d’écriture runique étaient encore utilisées en Scandinavie tout au long du Moyen Âge et la province suédoise de Dalarna a conservé cette forme d’écriture jusqu’au XXe siècle.