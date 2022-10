La Norvège exonère un homme après 21 ans de prison pour double meurtre

Viggo Kristiansen a été condamné à 21 ans de prison pour le viol et le meurtre de deux filles.

Les deux filles ont été retrouvées mortes en mai 2000 après être allées nager dans un lac.

Kristiansen, 43 ans, a été libéré de prison l’année dernière. Il peut être en droit de demander une indemnisation à l’État.

Le parquet norvégien a abandonné vendredi les poursuites contre un homme qui avait purgé près de 21 ans de prison pour le viol et le meurtre de deux filles, après un réexamen des preuves.

La condamnation très médiatisée pour le meurtre et le viol de deux jeunes filles, Stine Sofie Sorstronen, 8 ans, et Lena Slogedal Paulsen, 10 ans, est l’une des pires erreurs judiciaires de l’histoire du pays.

Viggo Kristiansen, qui a toujours clamé son innocence, a été condamné par deux tribunaux en 2001 et 2002 à la peine la plus longue possible à l’époque – 21 ans de prison avec possibilité de prolongation.

Les deux filles ont été retrouvées mortes en mai 2000 après être allées nager dans un lac dans une zone boisée du sud du pays.

Leur mort a envoyé des ondes de choc à travers la Norvège.

Une réouverture de l’affaire l’année dernière a discrédité le témoignage du co-accusé Jan Helge Andersen, qui avait mis en cause son ami Kristiansen.

Il a également montré que les preuves ADN n’étayaient pas la théorie selon laquelle plusieurs auteurs avaient été impliqués et a noté que le téléphone de Kristiansen était bien loin de la scène du crime au moment où il aurait eu lieu.

“L’affaire a eu des conséquences profondément tragiques, en particulier pour Kristiansen – qui a purgé plus de 20 ans de prison et a donc été privé d’une grande partie de sa vie – et pour ses proches”, a déclaré le procureur général Jorn Sigurd Maurud aux journalistes.

“Je veux donc, au nom de l’accusation, présenter mes excuses les plus sincères pour l’injustice qui a été infligée”, a-t-il ajouté.

Les médias norvégiens ont décrit l’affaire comme “l’une des erreurs judiciaires les plus graves” de l’histoire norvégienne moderne.

Kristiansen, aujourd’hui âgé de 43 ans, a été libéré de prison l’année dernière. Il pourrait être en droit de demander une indemnisation de plus de 30 millions de couronnes norvégiennes (2,8 millions de dollars) à l’État, selon son avocat.

Son coaccusé, Andersen, qui a été condamné à une peine de prison légèrement plus légère de 19 ans pour avoir coopéré avec les enquêteurs, fera désormais l’objet d’une enquête plus approfondie, a ajouté le procureur.

L’acquittement de Kristiansen devra encore être traité par un tribunal, mais avec l’abandon de l’accusation, il s’agit en grande partie d’une formalité.