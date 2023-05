La Norvège exhorte les géants de l’énergie à accélérer la recherche de pétrole et de gaz dans l’Arctique

La Norvège a pompé du pétrole et du gaz de son plateau continental, une section relativement peu profonde du fond marin au large de ses côtes, pendant plus de 50 ans et elle possède actuellement plusieurs gisements de pétrole et de gaz en production ou en développement.

Un porte-parole du ministère norvégien du pétrole et de l’énergie a déclaré que le message aux géants de l’énergie était « d’explorer toutes les ressources économiques de pétrole et de gaz dans les zones disponibles, y compris dans la mer de Barents ».

Le géant norvégien du pétrole et du gaz Equinor et Vår Energi, l’une des plus grandes sociétés d’exploration et de production du pays, ont confirmé à CNBC que le ministre avait récemment lancé cet appel.

Aasland a même décrit cette politique comme la « responsabilité sociale » de l’industrie pétrolière et gazière, selon Bloomberg, affirmant que les ressources non découvertes pourraient aider à maintenir les niveaux de production futurs du pays.

Norvège l’année dernière a dépassé la Russie en tant que plus grand fournisseur de gaz naturel d’Europe et dit qu’il cherche maintenant à maintenir la sécurité énergétique de l’Europe en explorant la mer de Barents pour de nouvelles ressources.

Le gouvernement norvégien appelle les géants de l’énergie à accélérer les projets d’exploration pétrolière et gazière dans des régions reculées comme la mer arctique de Barents, défiant un sentiment de frustration palpable parmi les militants pour le climat alors que le pays nordique cherche à consolider sa position de plus grand fournisseur de gaz d’Europe.

On estime qu’environ les deux tiers des ressources pétrolières non découvertes du pays se trouvent au large de la côte nord du pays, dans la mer de Barents, dans l’Arctique. Et pourtant, le désir des sociétés énergétiques d’explorer la mer de Barents à la recherche de pétrole et de gaz a été relativement modéré ces dernières années, en partie en raison des coûts élevés et des possibilités limitées d’exporter du gaz vers les marchés.

Au début de l’année, cependant, la Norvège a dit il prévoyait d’offrir aux entreprises énergétiques un nombre record de blocs d’exploration pétrolière et gazière dans l’Arctique.

Les militants écologistes des Amis de la Terre Norvège, du WWF-Norvège et de Greenpeace Norvège ont décrit le lobbying du pays pour la poursuite de l’expansion pétrolière et gazière comme « embarrassant », « extrêmement imprudent » et « un doigt d’honneur à l’Accord de Paris ».

« Le forage pétrolier dans l’Arctique, c’est comme verser de l’essence sur un feu », a déclaré Frode Pleym, directeur de Greenpeace Norvège, à CNBC par e-mail.

« La Norvège et les compagnies pétrolières doivent cesser d’exploiter cyniquement la guerre de la Russie en Ukraine », a déclaré Pleym. « La politique pétrolière agressive et cupide de la Norvège ne consolide pas seulement la position d’Oslo en tant que premier fournisseur d’énergie de l’Europe, elle enferme tout un continent dans une dépendance future aux combustibles fossiles. L’alternative au pétrole et au gaz n’est pas plus de pétrole et de gaz, c’est plus d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables. »

La combustion de combustibles fossiles, tels que le charbon, le pétrole et le gaz, est le principal moteur de la crise climatique.