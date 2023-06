La Norvège dit que le béluga avec un harnais apparemment fabriqué en Russie nage vers le sud jusqu’en Suède

Par JAN M. OLSEN (Associated Press)

COPENHAGUE, Danemark (AP) – Les autorités norvégiennes ont déclaré mardi qu’un béluga, qui a été repéré pour la première fois dans l’Arctique norvégien il y a quatre ans avec un harnais apparemment fabriqué en Russie et qui proviendrait d’une installation militaire russe, a été vu au large de la côte suédoise. près de 2 000 kilomètres (environ 1 250 milles) au sud.

« Au cours des dernières semaines, il s’est déplacé rapidement et a nagé sur plusieurs centaines de kilomètres » avant d’atteindre les eaux au large de la côte ouest de la Suède, a déclaré Olav Lekve de la Direction norvégienne des pêches.

Il a dit que cela avait été signalé au large de Lysekill, qui se trouve au nord de Göteborg, la deuxième plus grande ville de Suède. Il n’y a pas eu de commentaire immédiat des autorités suédoises.

La semaine dernière, le mammifère blanc a été repéré dans le fjord intérieur d’Oslo où la direction a exhorté les gens à éviter tout contact avec l’animal pour assurer sa sécurité et son bien-être. Les observateurs de baleines en Norvège l’ont surnommée Hvaldimir, combinant le mot norvégien pour baleine – hval – et le prénom russe Vladimir.

La direction a souligné qu’il y avait un risque de blessure pour Hvaldimir lorsque plus de bateaux de plaisance que d’habitude se sont rassemblés dans le fjord alors que les gens cherchaient à apercevoir un énorme porte-avions américain, l’USS Gerald R. Ford, qui a brièvement visité la capitale norvégienne. .

« Nous n’avons reçu aucun rapport du fjord intérieur d’Oslo qui suscite des inquiétudes », a déclaré Lekve dans un e-mail à l’Associated Press.

Quant à ses origines, les autorités norvégiennes « ne veulent pas non plus spéculer là-dessus », a déclaré Lekve.

« C’est une petite baleine solitaire qui espère trouver d’autres baleines blanches avec qui il pourra passer du temps », a déclaré Sebastian Strand, biologiste marin chez Onewhale, une organisation à but non lucratif créée uniquement pour protéger la santé et le bien-être de Hvaldimir.

« Il y a peu de bélugas le long des côtes norvégiennes et en Suède. Il veut probablement fonder une famille, mais il s’est un peu trompé de nage », a-t-il déclaré à la chaîne suédoise TV4.

Carl Bildt, l’ancien ministre suédois des Affaires étrangères, a suggéré en plaisantant à TV4 que Hvaldimir devrait obtenir l’asile politique en Suède, affirmant qu' »il est possible qu’il s’agisse d’un réfugié qui proteste contre la guerre du (président russe Vladimir) Poutine » en Ukraine.

Lekve a déclaré que, lorsqu’il se trouvait dans les eaux norvégiennes, le béluga était considéré comme un mammifère marin sauvage protégé, et les autorités norvégiennes ont « rejeté toutes les demandes et plans de capture de la baleine ».

En 2019, l’énigmatique baleine a été retrouvée gambadant dans un port glacial près du point le plus au nord de la Norvège, où elle est devenue une attraction locale. La baleine, qui ne porte plus le harnais, est tellement à l’aise avec les gens qu’elle nage jusqu’au quai et récupère les anneaux en plastique jetés à la mer.