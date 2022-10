La Norvège, désormais premier fournisseur de gaz d’Europe, accusée d’avoir profité de la guerre en Ukraine

Des moutons courent le long de la côte près de l’usine de traitement de gaz Gassco près de Stavanger, en Norvège. Plusieurs pipelines relient la zone aux pays du continent européen. (Adrian Ohrn Johansen pour le Washington Post)

STAVANGER, Norvège — Le gaz naturel étant rare et les pipelines en péril, l’Europe a rarement eu besoin Norvège plus. Ou l’en voulait autant. Plus de sept mois après le début de la guerre en Ukraine, le pays scandinave est de plus en plus au cœur de la sécurité énergétique de l’Europe. La Norvège, et non la Russie, est désormais le premier fournisseur de gaz naturel de l’Union européenne. Les explosions qui ont endommagé les gazoducs russes Nord Stream n’ont pas entraîné de crise d’approvisionnement, car l’UE avait réduit sa dépendance au gaz russe et célébrait la construction d’un nouveau gazoduc entre la Norvège et la Pologne la même semaine.

Les pays comptent sur le carburant norvégien pour traverser les mois d’hiver et pour remplir leurs stocks pour les années à venir.

Mais alors même qu’Oslo augmente ses exportations vers l’Europe, la maison bienfaisante du prix Nobel de la paix fait face à des critiques pointues de la part du continent, y compris des accusations selon lesquelles ses revenus pétroliers et gaziers exceptionnels équivalent à un profit de guerre.

Il ne fait aucun doute que les retombées de la guerre enrichissent la Norvège. L’État est un acteur majeur de l’industrie pétrolière et gazière. Au total, Oslo prévoit de rapporter environ 109 milliards de dollars du secteur pétrolier cette année, soit 82 milliards de dollars de plus qu’en 2021. Une grande partie de cette somme ira au fonds souverain du pays, un pécule national d’une valeur de plus de 1 000 milliards de dollars.

Les critiques qualifient les revenus énergétiques d’obscènes. Le Premier ministre polonais a exhorté la Norvège à partager ses profits « excédentaires et gigantesques » avec l’Ukraine, accusant Oslo de « s’attaquer » indirectement au conflit.

Les entreprises américaines ont également été critiquées pour avoir réalisé des bénéfices massifs sur les ventes de gaz naturel à l’Europe. Mais la profonde implication du gouvernement norvégien dans l’industrie pétrolière et gazière – et le fait qu’ils sont juste à côté – rend la situation de la Norvège plus difficile.

Les responsables norvégiens ont rejeté les allégations de profit. Ils présentent des prix élevés comme un résultat inévitable de la rareté du marché. Et ils soulignent le soutien du pays aux sanctions de l’UE, son aide militaire à l’Ukraine et ses efforts pour fournir aux pays européens ce dont ils ont désespérément besoin : du gaz.

Au cœur du débat se trouvent des questions sur ce que signifie être “bon” en matière d’énergie – au milieu d’une guerre, de l’inflation et d’une crise climatique.

Ces questions étaient au centre des préoccupations la semaine dernière, lorsque le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Store, a rejoint les dirigeants européens pour un sommet informel à Prague, où l’accent était mis sur la guerre de la Russie en Ukraine et la réponse européenne. Jeudi, Bruxelles et Oslo ont déclaré qu’ils s’étaient mis d’accord pour “développer conjointement des outils” pour stabiliser les marchés de l’énergie et “réduire les prix excessivement élevés de manière significative” – ​​mais n’ont pas précisé ce que cela impliquerait.

Depuis des mois maintenant, un petit groupe de législateurs norvégiens ont demandé que les bénéfices pétroliers supérieurs à ce qui était prévu pour 2022 soient versés dans un «fonds de solidarité», arguant qu’il est injuste – et imprudent – ​​d’écureuiller autant pendant que les Ukrainiens souffrent , les économies européennes vacillent au bord de la récession et les prix élevés des produits de base frappent le monde en développement.

“Ce n’est pas notre faute si Poutine mène cette guerre énergétique contre l’Europe”, a déclaré Lan Marie Nguyen Berg, députée représentant le Parti vert norvégien. “Mais nous pouvons décider ce que nous voulons faire avec ce que nous gagnons.”

L’UE a séparément convenu d’une taxe exceptionnelle sur certains producteurs d’énergie et d’une “contribution de solidarité” des entreprises de combustibles fossiles, de l’argent qui sera utilisé pour amortir l’impact des prix élevés de l’électricité sur les consommateurs au sein de l’UE Certains espèrent que la Norvège, qui n’est pas un membre de l’UE, décidera de rejoindre ou de travailler avec le bloc sur d’autres mesures, telles qu’un plafonnement des prix du gaz.

Le gouvernement norvégien a montré peu d’enthousiasme sur les deux fronts. Interrogez les responsables sur les prix élevés et ils vous répondront que c’est une question pour l’industrie ; demandez à l’industrie, ils diront que c’est l’affaire des fonctionnaires – malgré le fait que l’État possède une grande partie du secteur.

Andreas Bjelland Eriksen, secrétaire d’État au ministère de l’Énergie et du Pétrole, a nié que la Norvège profite indûment de la guerre, soulignant que les prix élevés de l’énergie “nuisaient aussi à la Norvège” et notant que les exportations de gaz vers l’Europe avaient augmenté de 8% d’une année sur l’autre. “L’Europe le voit, et elle voit que nous sommes un bon partenaire”, a-t-il déclaré.

“Il n’y a pas eu beaucoup de questions quant à savoir s’il est juste de profiter de cette situation”, a déclaré Karin S. Thorburn, professeur de finance à la Norwegian School of Economics. « Les gens disent : ‘Nous ne sommes qu’un preneur de prix.’ ”

De nombreux Norvégiens disent qu’ils sont verts et bons parce qu’ils utilisent de l’énergie propre pour chauffer leurs maisons et conduire des véhicules électriques, vendant simplement des combustibles fossiles pour que d’autres les brûlent. “C’est très répandu ici, l’idée que les méchants sont ceux qui brûlent les combustibles fossiles”, a déclaré Thorburn. « Ils disent : ‘Ils le brûleraient de toute façon. Ils l’achèteraient simplement à quelqu’un d’autre. ”

Les gens de l’industrie pétrolière et gazière norvégienne, quant à eux, ressemblent à des gagnants de loterie qui en ont assez des appels de cousins ​​​​éloignés qui auraient franchement dû économiser. Certains se demandent pourquoi la Norvège sensée devrait renflouer des pays comme l’Allemagne, qui s’est enrichie en s’appuyant sur le gaz et le pétrole bon marché et abondants de la Russie.

L’Allemagne s’échauffe alors que les dirigeants européens se réunissent pour discuter de la crise énergétique

En privé, les responsables et diplomates de l’UE admettent qu’il est gênant pour le bloc d’avoir passé 2021 à dire à la Norvège de ne pas forer dans l’Arctique à cause du changement climatique, pour ensuite passer 2022 à les harceler pour obtenir des remises sur les combustibles fossiles. Mais la guerre a changé la donne, a déclaré un responsable de l’UE, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de conversations privées. Traiter la Norvège, qui promeut la paix et qui fournit de l’aide, de profiteur de guerre “les frappe là où ça fait mal”.

À Stavanger, le cœur du secteur pétrolier et gazier norvégien, les retombées de la guerre russe en Ukraine ont changé la donne.

La découverte de pétrole offshore à la fin des années 1960 a transformé cette partie de la côte d’un village de pêcheurs en un type d’endroit où Elon Musk s’arrête pour son discours d’ouverture, rendant la Norvège riche en cours de route. Mais les inquiétudes concernant le changement climatique ont mis un point d’interrogation sur l’avenir de la ville – jusqu’à la guerre.

“Nous sommes passés de zéro à héros en peu de temps”, a déclaré Kolbjorn Andreassen, responsable des communications pour Offshore Norge, une association industrielle basée à Stavanger.

« Les gens n’ont pas prêté attention à notre rôle dans la sécurité énergétique. Ils nous considéraient simplement comme des émetteurs », a-t-il déclaré. Maintenant, a-t-il ajouté, “l’Europe se rend compte à quel point elle a réellement besoin de nous”.

Un besoin élevé et une offre faible ont conduit à des prix astronomiques, une dynamique que lui et d’autres dans le secteur pétrolier et gazier norvégien considèrent comme une réalité naturelle et neutre.

“J’ai vu des prix bas et des prix élevés au fil des décennies”, a déclaré Frode Leversund, directeur général de Gassco, un important opérateur de gazoduc norvégien qui envoie du gaz en Europe. Pour l’instant, a déclaré Leversund, il se concentre sur la livraison de gaz.

“L’UE et la Commission se plaignent du prix, mais c’est un prix basé sur le marché”, a déclaré Bjorn Vidar Leroen, un vétéran de l’industrie et auteur d’un livre sur l’histoire du champ gazier Troll. “C’est le prix à payer aujourd’hui.”

Le livre, publié dans les années 1990, raconte l’histoire des « cerveaux audacieux » qui ont découvert l’un des principaux gisements de gaz de Norvège et ont décidé de le développer judicieusement, en versant la majeure partie des bénéfices dans un fonds souverain.

Une préface, rédigée par le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, alors ministre norvégien de l’industrie et de l’énergie, a prédit que des liens solides et contraignants entre acheteurs et vendeurs maintiendraient l’acheminement du gaz vers l’Europe depuis la Norvège “pour les générations à venir”.

Mais au cours des 20 dernières années, l’Europe a libéralisé les marchés du gaz, passant de contrats à long terme entre acheteurs et vendeurs à des prix au comptant. La guerre en Ukraine a fait grimper le prix au comptant, ce qui a entraîné la crise actuelle.

Leroen a peu de sympathie pour les acheteurs européens. “S’ils s’en étaient simplement tenus à des contrats à long terme, le prix serait inférieur”, a-t-il déclaré.

L’Europe ne s’est pas précipitée au secours de la Norvège en 2014, lorsque la chute des prix du pétrole a entraîné des pertes d’emplois et des troubles sociaux, a-t-il déclaré. « Qui à Bruxelles a dit : ‘Que pouvons-nous faire pour aider la Norvège ?’ ”

Certains Norvégiens aimeraient aussi de l’aide maintenant.

La conversation sur les profiteurs de guerre se déroule parallèlement à un débat sur le rôle du fonds souverain et sur ce que les décideurs doivent aux citoyens norvégiens.

Le gouvernement a investi 2,3 milliards de dollars dans la baisse des prix de l’électricité, selon une estimation de Bruegel, un groupe de réflexion basé à Bruxelles, payant 90% des factures dépassant un certain seuil de prix, entre autres mesures.

Mais sur la côte de Stavanger, non loin de l’endroit où les gazoducs transportent le gaz vers l’Europe, Ingunn Johannessen, une commerçante de cinquième génération, débranche les congélateurs et s’inquiète de l’hiver à venir.

Depuis 1851, la famille de Johannessen tient un petit magasin général, vendant de la nourriture, du matériel de pêche et des outils aux villages le long du fjord. Johannessen a résisté aux hauts et aux bas sur de minces marges et a traversé la pandémie intacte. Mais la combinaison des prix plus élevés de la nourriture et de l’électricité est exaspérante.

“Je suis vraiment énervée par la facture d’électricité”, a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré qu’elle regardait, comme tout le monde, la guerre en Ukraine avec inquiétude, mais se demandait également si le conflit était à lui seul responsable du coup porté à son entreprise. “Les gens peuvent augmenter le coût de tout et dire que c’est la faute de Poutine”, a-t-elle déclaré.

Le gouvernement local gagne beaucoup d’argent grâce à l’usine de transformation voisine de Gassco, a-t-elle déclaré, et pourrait aider les entreprises qui font vivre la communauté. Et elle veut que le gouvernement norvégien fasse plus avec sa manne.

L’argent, a-t-elle dit, “devrait aller aux personnes qui en ont besoin”.

Ingrid Liland, chef adjointe des Verts norvégiens, a déclaré que les appels au sens de la Norvège pour sa propre bonté semblaient avoir un impact, poussant le gouvernement à travailler plus étroitement avec l’Europe.

Elle s’attendait également à ce que les entreprises norvégiennes recherchent des contrats à plus long terme, ce qui leur donnerait un flux de revenus prévisible tout en permettant aux clients engagés de verrouiller des prix inférieurs aux taux actuels. La Grande-Bretagne serait en train d’explorer l’idée.

Cependant, les contrats à long terme pourraient également nuire aux objectifs climatiques de la Norvège. Liland a déclaré qu’elle espérait que le gouvernement ferait preuve de solidarité avec l’Europe sans sacrifier ses objectifs climatiques. “Nous avons une histoire où la Norvège a joué un rôle actif important dans la gestion des conflits”, a-t-elle déclaré. “Nous pouvons reprendre le rôle.”