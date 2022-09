La Norvège déploie des troupes après un sabotage présumé d’un pipeline

Oslo dit que les dommages à l’infrastructure du Nord Stream semblent “délibérés”

L’armée a été déployée pour protéger les installations énergétiques norvégiennes à la suite de l’attaque de sabotage présumée contre les gazoducs sous-marins russes Nord Stream 1 et 2, a déclaré le Premier ministre Jonas Gahr Stoere.

« Les forces militaires seront plus présentes et visibles à proximité de nos installations pétrolières et gazières », Stoere a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse mercredi.

“Les informations que nous avons reçues aujourd’hui renforcent encore les hypothèses selon lesquelles les dégâts [to the pipelines] est un acte délibéré. Cela a créé une situation très grave.

Le premier ministre a ajouté que “il est crucial que l’Europe et l’OTAN soient solidaires” à ce propos.

Tone Vangen, le haut responsable des urgences de la police du pays, a confirmé que la sécurité, ainsi que la surveillance des menaces, avaient été renforcées dans les installations pétrolières et gazières.

Les deux gazoducs Nord Stream, qui relient la Russie à l’Allemagne sous la mer Baltique, ont perdu de la pression lundi, après quoi de nombreuses fuites ont été détectées. Les autorités suédoises ont enregistré ce qu’elles ont qualifié de deux explosions dans les zones de fuites de gaz.

La Suède, le Danemark et l’UE ont tous déclaré que la catastrophe était un acte de sabotage. Le Kremlin, quant à lui, a déclaré que l’interruption des livraisons de gaz était un gros problème pour Moscou et a soutenu que toute allégation selon laquelle il était à l’origine des dommages était “absurde”.

Jeudi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a suggéré que cela aurait pu être un “attaque terroriste” et n’aurait probablement pas été possible “sans l’implication d’un pouvoir d’État.”

L’opérateur de gazoduc russe Gazprom a déclaré ce mois-ci que Nord Stream 1 resterait fermé indéfiniment en raison de travaux de maintenance, citant des problèmes de retour des équipements réparés en raison des sanctions occidentales imposées à la Russie pour son offensive militaire en Ukraine.

Le Nord Stream 2 n’a jamais été pleinement opérationnel car l’Allemagne a interrompu la certification en février, en raison du conflit ukrainien.