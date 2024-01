La Norvège défend l’exploitation minière en haute mer comme une étape nécessaire vers l’inconnu

L’objectif de toute activité d’exploration devrait être de mieux comprendre l’ampleur des menaces environnementales que pose l’exploitation minière en haute mer – et non de justifier une pratique dont nous savons qu’elle aura d’importants impacts négatifs sur la vie marine et la santé de la planète.

Des métaux essentiels tels que le cobalt, le nickel, le cuivre et le manganèse peuvent être trouvés dans des nodules de la taille d’une pomme de terre sur le fond marin. Les utilisations finales de ces métaux – ainsi que d’autres minéraux stratégiques et éléments de terres rares – sont très diverses et incluent les batteries de véhicules électriques, les éoliennes et les panneaux solaires.

En conséquence, la demande augmente rapidement. L’AIE attend cette tendance se poursuivra à mesure que la transition vers les énergies propres s’accélère, notant que la demande de cobalt et de nickel a bondi respectivement de 70 % et 40 % entre 2017 et 2022.

“Aujourd’hui, nous sommes presque dépendants de la Russie et de la Chine et nous devons diversifier la chaîne d’approvisionnement mondiale de production de minéraux à travers le monde”, a déclaré le ministre norvégien de l’Energie, Terje Aasland, à CNBC par vidéoconférence.

“Nous étudions depuis longtemps les opportunités liées aux minéraux des fonds marins. Nous avons une tradition très fiable sur la façon dont nous utilisons les ressources du plateau continental norvégien. Nous le faisons de manière durable et nous le faisons étape par étape.”