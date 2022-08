La Norvège craint des sanctions majeures pour dopage – médias

Les patrons sportifs du pays craindraient d’être déclarés “non conformes” par l’AMA

Les responsables sportifs norvégiens sont de plus en plus alarmés par la perspective d’interdictions généralisées si le pays est déclaré non conforme par l’Agence mondiale antidopage (AMA) dans un point d’éclair résultant des tests de jeunes athlètes, selon les médias nationaux.

Le point de vente norvégien NRK dit qu’il y a des craintes très réelles à l’intérieur du pays qu’il pourrait être privé de la possibilité d’accueillir des événements sportifs majeurs à l’avenir, ou même d’être exclu des jeux olympiques et paralympiques.

Selon l’agence de presse, l’inquiétude vient des réglementations norvégiennes sur les tests pour les athlètes âgés de 15 à 18 ans, qui seraient en contradiction avec le code de l’AMA.

Les règles norvégiennes stipulent que l’autorisation parentale doit être obtenue pour tester les sportifs de ce groupe d’âge, ce qui signifie qu’aucun test inopiné n’a été effectué pour les jeunes athlètes au cours des deux dernières années.

Selon une lettre du président norvégien des sports Berit Kjoll et de la présidente antidopage norvégienne (ADNO) Thorhild Widvey, adressée aux ministres du gouvernement et vue par NRK, la situation pourrait avoir des conséquences majeures – avec l’ADNO « s’attendant à devenir non conforme [with WADA Code] vers la fin de 2022/23.

La fédération sportive norvégienne (NIF) et l’ADNO s’efforcent maintenant de trouver une solution pour éviter que cela ne se produise.

Les ramifications peuvent aller d’une amende à la privation de “le droit des organisations sportives de participer aux Jeux olympiques, paralympiques ou autres championnats, ou la perte du droit d’organiser elles-mêmes des compétitions”, selon le secrétaire général du NIF Nils Einar Aas, cité par NRK.

Anders Solheim, PDG d’Anti-doping Norway, a déclaré qu’il s’agissait d’un “problème très important” à résoudre dans un futur proche.

“Il ne peut pas y avoir de jeunes participant à des compétitions qui peuvent se droguer autant qu’ils le souhaitent”, il a dit.

« Nous ne voulons pas d’un sport où l’on peut se droguer jusqu’à l’âge de 18 ans – sans passer de test. Cela donne l’occasion de tricher et d’obtenir un avantage injuste.

Des responsables du ministère norvégien de la Culture et de l’Égalité et du ministère de l’Enfance et de la Famille ont déclaré qu’ils “Revenir vite à l’affaire” mais ont indiqué qu’ils comprenaient que le Code de l’AMA permettait le consentement parental pour le dépistage des jeunes lorsque cela était nécessaire.

“Mais sur la base d’enquêtes du NIF et de l’ADNO, nous examinons maintenant la nécessité et l’opportunité pour les athlètes âgés de 15 à 18 ans de pouvoir consentir eux-mêmes à se soumettre à un test de dopage, et quelle pourrait être une solution appropriée. Nous avons un bon dialogue avec toutes les parties concernées dans cette affaire », lire une lettre citée par NRK.