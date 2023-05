La Norvège avertit les gens de se tenir à l’écart des baleines « espionnes »

Le béluga blanc surnommé « Hvaldimir » a été repéré pour la première fois en 2019 et on pense qu’il est russe

La direction norvégienne de la pêche a averti les habitants d’Oslo de garder leurs distances avec « Hvaldimir » la baleine blanche qui semble avoir choisi le fjord comme résidence permanente après avoir parcouru la côte norvégienne en 2019.

« Nous encourageons particulièrement les personnes en bateau à garder une bonne distance pour éviter que la baleine ne soit blessée ou, dans le pire des cas, tuée par le trafic maritime », a déclaré mercredi le directeur des pêches Frank Bakke-Jensen.

La Norvège considère le béluga comme une espèce protégée. Bakke-Jensen croit la baleine « réside maintenant dans l’Oslofjord intérieur, » une zone densément peuplée qui augmente le risque de blessures dues au contact humain. Il a dit que Hvaldimir a souffert « blessures mineures » du contact avec les bateaux avant.

La baleine a attiré l’attention pour la première fois en avril 2019, lorsqu’elle est apparue sur la côte nord de la Norvège et a continué à s’approcher des bateaux de pêcheurs. Le mammifère marin avait porté un harnais de caméra étiqueté ‘Équipement Saint-Pétersbourg’, ce qui laisse supposer qu’il s’agissait d’un « Espion russe ».

La baleine amicale a rapidement été surnommée Hvaldimir, d’après le mot norvégien pour baleine et la pièce de théâtre sur le nom du président russe Vladimir Poutine.

En savoir plus Les écologistes fustigent la Norvège à propos de son plan pétrolier dans l’Arctique

Un point de vente norvégien a rapporté une théorie selon laquelle Hvaldimir était en fait russe – un béluga nommé Semyon, d’un sanctuaire marin entraînant des baleines à jouer avec des enfants à des fins thérapeutiques. Bien que cela expliquerait la gentillesse de la baleine envers les humains, personne n’a jamais été en mesure de confirmer cette affirmation.

Cela n’a pas arrêté les blagues en ligne sur la mission d’espionnage de Hvaldimir pour Moscou, d’autant plus que l’USS Gerald Ford, un super porte-avions à propulsion nucléaire de la marine américaine, vient également d’arriver au port d’Oslo.

Les autorités norvégiennes semblent se contenter de laisser Hvaldimir errer librement pour le moment.

« Nous avons toujours communiqué que la baleine en question est un animal vivant en liberté et nous ne voyons aucune raison de la capturer et de la mettre derrière les barreaux », dit Bakke-Jensen. « Maintenant que c’est dans une zone plus vulnérable et que l’accès à la nourriture peut être limité, nous allons envisager différentes mesures. Mais il est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit de précis à ce sujet. »