La Norvège avertit les civils de rester à l’écart des baleines espions russes

Le public norvégien a été averti d' »éviter tout contact » avec un béluga, qui, selon les experts, pourrait être un « espion » russe, après qu’il a été trouvé avec un harnais capable de transporter du matériel de surveillance.

Le mammifère « voyage le long de la côte norvégienne » depuis environ quatre ans, mais a maintenant fait son chemin dans l’Inner Oslofjord, décrit comme une « zone densément peuplée ».

La baleine est connue pour suivre les bateaux et s’approcher des gens, avec son harnais découvert par un pêcheur et retiré plus tard en 2019.

Les biologistes marins ont précédemment déclaré qu’il était « indubitable » que la baleine soit entraînée et ont souligné que la Russie avait entraîné des bélugas dans le passé pour « mener des opérations militaires ».

La sympathique bête a été surnommée Hvaldimir, un jeu de mots sur le norvégien pour baleine – hval – et Vladimir Poutine, en référence à ses possibles liens avec la Russie.

Hvaldimir est connu pour suivre les bateaux et jouer avec ceux à bord, mais a averti les gens de rester à l’écart, selon la Direction norvégienne des pêches.

Dans une déclaration hier, le directeur Frank Bakke-Jensen a déclaré que les gens devraient garder leurs distances, « même si la baleine est apprivoisée et habituée à côtoyer les gens ».

« Nous encourageons particulièrement les personnes à bord des bateaux à garder une bonne distance pour éviter que la baleine ne soit blessée ou, dans le pire des cas, tuée par le trafic maritime », a déclaré M. Bakke-Jensen.

Malheureusement, a-t-il expliqué, Hvaldimir a déjà « subi des blessures mineures, principalement dues à des contacts avec des bateaux ».

Ils ont ajouté qu’il « a tendance à rester dans des fermes où il a pu attraper du poisson, broutant le surplus de nourriture ».

Oslofjord, une retraite estivale populaire pour les habitants d’Oslo, se trouve à seulement 100 km de la capitale norvégienne et connaît une activité nautique intense.

La migration de Hvaldimir dans la région a fait craindre qu’il doive être amené en captivité pour sa sécurité.

M. Bakke-Jensen a déclaré: « Nous avons toujours indiqué que la baleine en question est un animal vivant en liberté et nous ne voyons aucune raison de la capturer et de la placer derrière des barrières. »

Mais, maintenant que la baleine se trouve « dans une zone plus vulnérable et que l’accès à la nourriture peut être limité », les autorités « envisageront différentes mesures », a-t-il déclaré, ajoutant: « Il est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit de concret à ce sujet ».

Les mouvements de Hvaldimir seront surveillés par l’équipe marine dans l’espoir qu’il fera demi-tour une fois arrivé au bout d’Oslofjord.

La créature sans prétention a été repérée pour la première fois en 2019 par le pêcheur Joar Hesten, au large du Finnmark, un comté du nord-est de la Norvège.

Il a réussi à libérer l’animal de son harnais après qu’il se soit frotté contre des bateaux dans une tentative apparente de se libérer, et a contacté la Direction des pêches du pays.

Les experts de l’époque ont dit CNN que Hvaldimir était un animal dressé, avec des preuves indiquant qu’il venait de Russie.

Joergen Ree Wiig, biologiste marin à la Direction norvégienne des pêches, a déclaré que le harnais qu’il portait était « spécialement fabriqué » avec « des supports pour caméras GoPro de chaque côté ».

Dans un cadeau apparent, les clips du harnais indiquaient «Équipement Saint-Pétersbourg», ajoutant à une théorie selon laquelle il avait été formé par la marine russe.

La marine est «connue pour entraîner des bélugas à mener des opérations militaires auparavant», a déclaré Wiig, avec des activités pour lesquelles ils sont préparés, notamment «garder des bases navales, aider des plongeurs, retrouver du matériel perdu».

En 2017, l’Institut de recherche en biologie de la mer de Mourmansk a formé des bélugas, ainsi que des dauphins et des phoques, pour des rôles militaires dans la marine russe du Nord, la Temps sibérien signalé.