La Norvège arrête un Russe pour avoir fait voler un drone au-dessus d’un aéroport

L’homme de 51 ans a été arrêté vendredi matin après qu’il a été découvert qu’il avait piloté un drone à l’aéroport de Tromsø, dans le nord de la Norvège, a annoncé la police. La police a saisi une « grande » quantité de matériel photographique, dont le drone et plusieurs cartes mémoire.

Dans leur examen du matériel saisi, la police a trouvé des photos de l’aéroport de Kirkenes, une ville norvégienne près de la frontière russe, et d’un hélicoptère militaire norvégien.

L’homme, qui n’a pas été identifié, est accusé d’avoir piloté un drone en Norvège, a indiqué la police. En février, peu après l’invasion russe de l’Ukraine, l’Autorité de l’aviation civile norvégienne a interdit aux Russes de piloter ou d’exploiter des aéronefs, y compris des drones, en Norvège. La loi interdit aux aéronefs immatriculés et exploités par la Russie d’atterrir, de décoller ou de survoler la Norvège.

L’homme ne vit pas en Norvège, a indiqué la police, et est entré dans le pays jeudi par Storskog, une ville située sur la côte nord de la Norvège, près de la Russie. La police a déclaré qu’il se dirigeait vers Svalbard, un archipel de l’Arctique qui fait partie de la Norvège, bien que la Russie ait certains droits sur les ressources naturelles de la région et qu’il existe des colonies russes à Svalbard.

La Norvège est dépeinte à la fois comme un héros et un méchant dans la crise énergétique en Europe

L’arrestation intervient dans un contexte de problèmes de sécurité accrus en Norvège au cours de la semaine dernière : un autre Russe a été arrêté la semaine dernière après que des douaniers ont trouvé deux drones dans ses bagages au poste frontière de Storskog, a rapporté l’Associated Press. Il a déclaré devant le tribunal qu’il était dans le pays depuis août et qu’il avait fait voler des drones dans tout le pays.

Il y a eu de nombreuses observations de drones la semaine dernière dans des endroits sensibles, notamment l’usine à gaz de Kårstø, près de la ville de Stavanger, dans le sud-ouest de la Norvège. Une alerte à la bombe, qui s’est avérée par la suite non crédible, dans une usine à gaz la semaine dernière a forcé des évacuations et a brièvement interrompu les opérations.

Le mois dernier, le régulateur de la sécurité pétrolière du pays a exhorté les compagnies pétrolières à être plus vigilantes sur les drones à proximité des plates-formes pétrolières et gazières offshore, affirmant qu’ils présentent un risque d’accidents ou “d’attaques délibérées”, après que la société pétrolière et gazière majoritaire Equinor l’ait déclaré. avait notifié aux autorités des observations de drones à proximité de certaines de ses plateformes.