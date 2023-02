La Norvège approuve un programme d’aide de 7 milliards de dollars pour l’Ukraine

Le parlement norvégien a approuvé jeudi un plan d’aide de 7 milliards de dollars pour l’Ukraine.

L’aide sera étalée sur cinq ans.

Le plan promet une aide civile et militaire entre 2023 et 2027.

Les partis norvégiens ont soutenu jeudi un programme d’aide d’une valeur de 75 milliards de couronnes norvégiennes (7,4 milliards de dollars) pour l’Ukraine qui s’étalera sur cinq ans.

Tous les partis du Storting, le parlement norvégien, ont soutenu le plan que le gouvernement de centre-gauche a présenté pour la première fois le 6 février, à l’exception de Rodt (le parti rouge), un petit groupe d’extrême gauche.

Le plan promet 15 milliards de couronnes par an d’aide civile et militaire entre 2023 et 2027.

Le large consensus signifie que les fonds continueront d’affluer quelle que soit la composition politique du gouvernement qui émergera des élections parlementaires norvégiennes prévues pour 2025.

“Maintenant, vous créez un précédent très important pour un soutien financier à long terme à un pays qui défend son indépendance et le droit de chaque nation à vivre conformément aux normes internationales généralement reconnues”, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky aux députés via un lien vidéo. .

La plupart des partis norvégiens ont également approuvé la proposition du gouvernement d’augmenter de 5 milliards de couronnes l’aide aux pays en développement les plus touchés par la guerre en Ukraine, notamment en raison de la hausse des prix alimentaires.

Suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la Norvège est devenue le principal fournisseur européen de gaz naturel, et a ainsi bénéficié d’une flambée des prix – ce qui lui a valu parfois l’étiquette de “profiteur de guerre”.

Le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Store a déclaré en janvier :

C’est une idée que je rejette catégoriquement.

Le programme d’aide porte le nom de Fridtjof Nansen, un célèbre explorateur polaire et diplomate norvégien (1861-1930) qui a dirigé l’aide humanitaire à l’URSS pendant la famine dévastatrice du début des années 1920.

Ces efforts, ainsi que son travail pour les personnes déplacées pendant la Première Guerre mondiale, ont valu à Nansen le prix Nobel de la paix en 1922.