Un mémorial aux victimes des attentats terroristes de 2011 en Norvège sera construit malgré les préoccupations locales, a déclaré un tribunal.

Le système judiciaire norvégien a rejeté les objections des résidents de l’île d’Utøya qui se sont opposés à la construction d’un mémorial.

Soixante-neuf personnes ont été tuées sur l’île par l’extrémiste d’extrême droite Anders Behring Breivik, tandis que huit autres sont mortes lors d’un attentat à la bombe près des bureaux du gouvernement à Oslo.

Beaucoup de ceux qui ont été tués à Utøya étaient des adolescents participant à un camp organisé par la ligue des jeunes (AUF) du Parti travailliste du pays.

Après de longues discussions et l’échec d’un premier projet, les autorités ont décidé d’ériger un mémorial aux victimes des attentats.

La proposition comportait 77 colonnes de bronze à Utøyakaia («jetée d’Utoya») dans une formation en arc sur la rive face à l’île, d’où part le ferry.

Mais 16 résidents locaux, dont certains avaient participé à l’opération de sauvetage, avaient intenté des poursuites contre l’Etat et l’AUF, exigeant le déplacement du mémorial. Les plaignants ont déclaré que le monument perpétuerait le traumatisme du massacre.

« Les plaignants ont clairement raison de penser qu’ils ne méritent pas de supporter le fardeau d’avoir un mémorial national dans leur quartier », a déclaré le tribunal de Ringerike dans le jugement.

« Cependant, cela n’est pas déterminant », a ajouté le juge, « les considérations qui plaident en faveur de la création d’un mémorial national ont plus de poids que les effets négatifs d’un tel mémorial sur les plaignants ».

Le mémorial est déjà en construction et devrait être prêt pour le dixième anniversaire des attentats le 22 juillet.

En réponse à la décision du tribunal, l’AUF a déclaré qu’elle était « satisfaite et soulagée » qu’un mémorial serait construit.

« Un mémorial national sur Utøyakaia signifie beaucoup pour les proches des victimes et des survivants », a déclaré le secrétaire général, Sindre Lysø.

Mais un porte-parole des résidents locaux a déclaré que la communauté était « choquée et infiniment déçue » par le jugement et a réitéré ses craintes que le mémorial ne aggrave le traumatisme local.

« La morale est que si vous vous trouvez dans une attaque ou dans une situation avec des intérêts nationaux et politiques potentiels, il est dans votre intérêt de tourner les talons », a déclaré Anne-Gry Ruud.

Les résidents qui ont sauvé les survivants du massacre de l’eau ont reçu des médailles et ont rencontré le roi de Norvège Harald, mais certains disent que le gouvernement ne tient pas compte de leurs sentiments.

« Nous essayons d’aller de l’avant », a déclaré un habitant local, Terje Lien, « mais chaque fois que nous regarderons dans cette direction, nous serons hantés par ces souvenirs ».

Le site commémoratif prévu pour Utøya a été déplacé de son emplacement d’origine de Sørbråten il y a quatre ans, après une forte opposition des résidents locaux.

Le projet du mémorial a été commandé par le ministère des Collectivités locales et de la Modernisation, en collaboration avec l’AUF.

« Nous avons eu un processus long et inclusif dans lequel nous avons essayé d’accorder autant d’attention que possible aux voisins et autres personnes touchées », a déclaré le ministre Nikolai Astrup.

Les plaignants ont un mois pour faire appel du verdict du tribunal de Ringerike.