La Norvège annonce une hausse de 50 points de base des taux d’intérêt, la plus importante depuis 20 ans

La banque centrale de Norvège a annoncé jeudi une hausse de 50 points de base de son taux d’intérêt de référence, la plus forte augmentation du pays depuis 2002.

Cette décision fait passer le taux directeur de 0,75% à 1,25%, et le gouverneur de la Norges Bank, Ida Wolden Bache, a déclaré dans un communiqué qu’il serait probablement porté à 1,5% en août.

Le comité de politique monétaire et de stabilité financière de la banque a voté à l’unanimité en faveur de la hausse des taux, qui était le double du niveau largement attendu par les économistes.

Le comité a déclaré dans un communiqué qu’un taux directeur « nettement plus élevé » est nécessaire pour stabiliser l’inflation autour de l’objectif de la Norges Bank de près de 2%. L’inflation norvégienne des prix à la consommation a atteint un sommet en 13 ans de 5,4 % en glissement annuel en avril, nettement au-dessus des attentes.

Cependant, la banque centrale a déclaré qu’un marché du travail tendu signifie que l’emploi restera probablement élevé même avec des taux d’intérêt plus élevés.

« Les perspectives d’une période plus prolongée de forte inflation suggèrent une hausse plus rapide du taux directeur que prévu auparavant », a déclaré Wolden Bache.

« Une hausse plus rapide des taux maintenant réduira le risque que l’inflation reste élevée et la nécessité d’un resserrement plus marqué de la politique monétaire à plus long terme. »

Le comité s’est dit préoccupé par le fait que l’inflation évolue plus rapidement que prévu dans le contexte de « peu de capacité disponible dans l’économie norvégienne », ainsi que de pressions inflationnistes mondiales soutenues et de la monnaie de la couronne norvégienne affaiblie.