Les chefs de la santé norvégiens ont ajusté leurs conseils en matière de vaccins après que les médecins «ne peuvent pas exclure» si 23 personnes sont mortes des effets secondaires du vaccin.

Tous les décès, dont 13 étaient apparemment liés aux «effets secondaires» du vaccin, étaient des patients âgés de plus de 80 ans en maison de retraite.

Plus tôt cette semaine, l’Institut norvégien de santé publique a déclaré que tout effet secondaire du vaccin serait compensé par un risque réduit de tomber gravement malade avec Covid pour les personnes âgées.

Les responsables de la santé n’ont pas exprimé leur inquiétude concernant les décès, mais prévoient plutôt d’ajuster leurs directives sur les personnes qui devraient recevoir le vaccin.

Le nouveau conseil est de permettre aux médecins de se prononcer sur l’opportunité de vacciner leurs patients les plus fragiles.

Sigurd Hortemo, le médecin en chef de l’Agence norvégienne des médicaments, a déclaré que des réactions courantes au vaccin, comme les nausées et la fièvre, « peuvent avoir contribué à une issue fatale chez certains patients fragiles ».

Plus de 30000 personnes en Norvège ont reçu le premier vaccin contre le coronavirus Pfizer ou Moderna, selon les chiffres.

Et les responsables ont déclaré qu’ils n’étaient « pas alarmés » par les décès qui pourraient être liés au vaccin.

Steinar Madsen, directeur médical de l’Agence norvégienne des médicaments, a déclaré à la chaîne norvégienne NRK: «Cela ne nous alarmait pas.

«Il est clair que ces vaccins présentent très peu de risques, à une petite exception près pour les patients les plus fragiles.

«Les médecins doivent maintenant examiner attentivement qui devrait être vacciné.

« Ceux qui sont très fragiles et en toute fin de vie peuvent être vaccinés après une évaluation individuelle. »

L’agence a noté que les essais cliniques du vaccin Pfizer / BioNTech « n’incluaient pas les patients atteints d’une maladie instable ou aiguë – et incluaient quelques participants de plus de 85 ans. »

L’agence a ajouté dans un communiqué: « Nous ne pouvons pas exclure que les réactions indésirables au vaccin survenant dans les premiers jours suivant la vaccination (comme la fièvre et la nausée) puissent contribuer à une évolution plus grave et fatale chez les patients atteints d’une maladie sous-jacente sévère. »

Outre ceux qui sont décédés, neuf autres personnes ont eu des effets secondaires graves – notamment des réactions allergiques, un fort inconfort et une fièvre sévère.

Sept patients ont eu des effets secondaires moins graves, y compris une douleur intense au site d’injection.

Au total, plus de 57000 cas et 500 décès liés aux coronavirus ont été signalés en Norvège.

Et les responsables de la santé ont noté qu’environ 400 personnes meurent chaque semaine dans la population des foyers de soins.

Un porte-parole de Pfizer a déclaré: « Les autorités norvégiennes ont donné la priorité à la vaccination des résidents des maisons de retraite médicalisés, dont la plupart sont très âgés avec des conditions médicales sous-jacentes et certains sont en phase terminale.

«L’Agence norvégienne de médecine confirme que le nombre d’incidents à ce jour n’est pas alarmant et conforme aux attentes.

« Tous les décès signalés seront soigneusement évalués par [the agency] pour déterminer si ces incidents sont liés au vaccin.

« Le gouvernement norvégien envisagera également d’ajuster ses instructions de vaccination pour prendre davantage en compte la santé des patients. »

Pendant ce temps, en Grande-Bretagne, plus de 32 millions de personnes de plus de 50 ans pourraient être vaccinées d’ici la fin du mois de mars dans le cadre de nouveaux plans du gouvernement pour accélérer le déploiement du jab, a-t-on rapporté.

Le gouvernement se préparerait à plus que doubler le rythme du programme actuel la semaine prochaine pour atteindre jusqu’à un demi-million de coups par jour.

Les ministres estiment qu’ils pourront atteindre l’objectif de Boris Johnson de vacciner les 15 millions de personnes les plus vulnérables d’ici le 15 février.

Et Israël a dévoilé les premières données de sa remarquable campagne de déploiement du vaccin Covid montrant que le vaccin de Pfizer réduit les taux d’infection en deux semaines après l’administration de la première des deux doses.

Avec 1,9 million d’Israéliens ayant reçu leur première injection de vaccin au cours des quatre dernières semaines, on espère que la flambée des taux de Covid pourrait être inversée, avec une fin de la pandémie en vue.

Le déploiement 24/7 a inclus une aide militaire et la compression de doses supplémentaires de chaque flacon de vaccin pour maximiser la campagne.

Les responsables de la santé publique ont offert une lueur d’espoir au reste du monde, avec les résultats rassurants de son déploiement rapide de vaccins.