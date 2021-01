Les autorités norvégiennes ont ajusté leurs conseils sur les personnes qui devraient recevoir les vaccins COVID-19 après un petit nombre de décès chez les personnes âgées et fragiles.

L’Agence norvégienne des médicaments a rapporté jeudi que 13 personnes ayant reçu une dose du vaccin sont décédées peu de temps après avoir souffert d’effets secondaires. Cela ne représente que 0,04% des plus de 30 000 personnes qui ont reçu le vaccin à travers la Norvège ces dernières semaines.

Tous les décès sont survenus parmi des patients dans des maisons de soins infirmiers et tous avaient plus de 80 ans.

L’agence a répertorié la fièvre et les nausées comme des effets secondaires qui «pourraient avoir entraîné la mort de certains patients fragiles», a-t-elle déclaré dans un rapport.

Les régulateurs laissent désormais à chaque médecin le soin de déterminer qui devrait être vacciné.

«Ce que nous disons, c’est que si vous avez des patients très fragiles, très malades et qui ont une courte durée de vie restante, vous devriez faire une évaluation supplémentaire de l’opportunité de vacciner ces patients», Steinar Madsen, médecin en chef du Norwegian Medicines Agence, a déclaré à Euronews.

Il a déclaré que l’agence s’attendait à voir des décès liés aux vaccinations dans les maisons de soins infirmiers, mais a noté que les décès étaient «très, très rares» et que la plupart étaient survenus chez des personnes très fragiles avec des conditions préexistantes graves.

Dans son rapport, l’Agence norvégienne des médicaments a déclaré qu’un total de 29 personnes avaient souffert d’effets secondaires de la vaccination COVID-19 – 21 femmes et huit hommes.

Outre ceux qui sont décédés, l’agence a déclaré que neuf avaient des effets secondaires graves qui n’avaient pas de conséquences fatales et que sept avaient des effets secondaires moins graves.

Ces neuf patients ont présenté des réactions allergiques, un fort inconfort et une fièvre sévère, tandis que les effets secondaires moins graves comprenaient une douleur intense au site d’injection.

Partout dans le monde, les responsables s’attendent à ce que des décès et d’autres effets secondaires graves soient signalés après toute campagne de vaccination de masse étant donné le grand nombre de personnes impliquées.

Mais déterminer si le vaccin a causé des décès ou non peut être très difficile et nécessite que toutes les autres causes potentielles soient d’abord exclues.

