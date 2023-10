La Northern Arizona University va lancer une école de médecine

La Northern Arizona University a annoncé le lancement du NAU College of Medicine. Avec cette annonce, les trois universités publiques de l’État disposeront de facultés de médecine.

«Avec la création de NAU Health, nous nous engageons à nouveau à élever nos programmes exceptionnels d’éducation à la santé existants dans le but de doubler le nombre de diplômes délivrés par NAU dans les domaines indispensables des soins infirmiers, des professions de santé et de la santé comportementale et d’augmenter le nombre de prestataires de soins. disponibilité dans tous les coins et recoins de l’État », le président de la NAU, José Luis Cruz Rivera. dit.

La fondation de la nouvelle école de médecine fait partie du conseil des régents de l’Arizona. Initiative AZ Healthy Tomorrow, une approche multiforme pour améliorer les résultats en matière de santé publique. L’initiative comprend trois objectifs centraux : lancer les nouvelles facultés de médecine de l’ASU et de la NAU, doubler le nombre de diplômés de la faculté de médecine de l’UArizona et augmenter le nombre de diplômés en soins infirmiers et autres soins de santé.

En partenariat avec le bureau du gouverneur, le conseil a également alloué 56 millions de dollars pour lancer ces initiatives. La nouvelle faculté de médecine et les investissements financiers « combleront le fossé historique en matière de soins de santé que connaissent de nombreux Arizoniens », a déclaré le gouverneur Hobbs. dit le mois dernier sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter,

L’ABOR a également récemment voté pour demander 153 millions de dollars à l’Assemblée législative au cours de l’exercice 2025 pour cette initiative.

« Il n’y a pas une minute à perdre car l’Arizona doit former et déployer les professionnels de la santé dont notre population en croissance rapide a besoin », dit Fred DuVal, président de l’ABOR.

L’Arizona a du mal à rivaliser à l’échelle nationale en termes de résultats en matière de soins de santé et de main-d’œuvre médicale nationale. Selon l’initiative AZ Healthy Tomorrow, l’Arizona d’ici 2030 exige :

Plus de 14 000 nouvelles infirmières autorisées,

3 600+ nouveaux médecins,

Plus de 2 400 nouveaux agents de santé comportementale,

Plus de 1 100 nouvelles hygiénistes dentaires,

900+ nouveaux physiothérapeutes,

et plus de 800 ergothérapeutes

En outre, « près de 3 millions d’habitants de l’Arizona vivent dans des endroits où l’accès aux médecins de premier recours est limité ». selon au Dr G. Richard Olds, président de la faculté de médecine de l’Université St. George et expert national du personnel médical. Cet accès limité aux médecins frappe particulièrement durement les zones rurales.

Danny Seiden, président-directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Arizona, affirme qu’un personnel de santé solide est essentiel à la croissance économique de l’État.

« Avoir accès à des prestataires de soins de santé de classe mondiale contribue à attirer des créateurs d’emplois en Arizona », a déclaré Seiden. « Savoir que chacune des universités publiques de l’État disposera d’une faculté de médecine contribuera non seulement à garantir que l’Arizona puisse répondre à ses besoins en matière de soins de santé, mais cela constituera également un élan majeur pour nos perspectives de développement économique. »