La North Okanagan Hospice Society élargit les services de consultation en cas de deuil pour les enfants et les jeunes

La North Okanagan Hospice Society a accru sa capacité d’offrir des services de deuil aux enfants et aux jeunes de la région.

En 2022, l’hospice a mené une étude d’évaluation des besoins dans la communauté pour déterminer si une augmentation des services était justifiée.

Des représentants de cinq organismes ont répondu (Family Resource Centre, North Okanagan Youth and Family Services, Child and Youth Mental Health, Victim Services, Vernon and District Canadian Mental Health Association) et quatre conseillers scolaires différents ont répondu. Les réponses provenaient de conseillers, d’administrateurs et de responsables de programme.

Au total, 16 réponses ont été enregistrées.

Les résultats de l’enquête ont indiqué un besoin criant de services de conseil dédiés pour les enfants et les jeunes du nord de l’Okanagan, 93,8 % des répondants ayant répondu « oui » et 6,2 %, « peut-être ». Les participants aux groupes de discussion étaient également unanimes dans leur soutien à l’offre de NOHS offrant des services de deuil aux jeunes et aux enfants.

« L’évaluation des besoins que nous avons menée dans la communauté a montré qu’il n’y a pas assez de soutien pour les enfants et les jeunes aux prises avec une perte », a déclaré la directrice générale de l’hospice, Lisa Matthews. « On sait qu’un deuil non résolu à un jeune âge peut entraîner des problèmes de santé mentale persistants à l’âge adulte. »

On estime qu’au Canada, 1 enfant sur 14 connaîtra le décès d’un parent ou d’un frère ou d’une sœur avant l’âge de 18 ans.

« En un an seulement, plus de 203 000 des 7,5 millions d’enfants de moins de 18 ans au Canada connaîtront le décès d’un membre de leur famille élargie », a déclaré le Children and Youth Grief Network. « Près de 40 000 personnes connaîtront le décès d’un parent ou d’un frère ou d’une sœur qui vit dans leur maison. Le décès d’un parent ou d’un frère ou d’une sœur s’est avéré être l’un des événements de la vie les plus stressants qu’un enfant ou un jeune puisse vivre.

NOHS a élargi ses programmes comme « Walk with Me », où les personnes en deuil peuvent se promener dans Polson Park. Un programme d’apprentissage de l’aviron pour les jeunes a également été lancé en collaboration avec le Vernon Rowing and Dragon Boat Club et d’autres programmes. Pour plus d’informations sur les programmes de deuil et de deuil de NOHS, visitez nohs.ca/access-services/grief-and-bereavement/.

Les programmes sont financés par des subventions, des dons et des frais d’utilisation, qui peuvent être annulés en cas de difficultés financières.

