Les fondateurs de la technologie en Europe ont longtemps appelé à des réformes pour aider les start-ups à prospérer et à rattraper les États-Unis et la Chine, qui ont produit les plus grandes entreprises numériques du monde. Aux États-Unis, il y a Google, Facebook, Apple, Amazon et bien d’autres, tandis qu’en Chine il y a Alibaba, Tencent, Huawei et Xiaomi. Toutes ces entreprises sont nettement plus grandes que les plus grandes entreprises technologiques européennes.

« Nous avons besoin de plus de start-ups en Europe qui se transforment rapidement en petites et moyennes entreprises (PME) innovantes, puis évoluent en même temps vers de grandes entreprises prospères qui contribuent à la souveraineté numérique et à l’autonomie stratégique de l’Europe », selon le Standard des Nations des start-up lit. « Pour ce faire, les start-up de tous les coins de l’UE ont besoin de conditions favorables et équitables pour se développer à chaque étape de leur cycle de vie. »

