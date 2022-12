La norme de sécurité culturelle forcera la responsabilité des soins de santé pour les peuples autochtones de la Colombie-Britannique

Par Odette Auger, reporter de l’Initiative de journalisme local, Windspeaker.com

La First Nation Health Authority de la Colombie-Britannique s’est associée à la National Health Standards Organization pour élaborer un guide des comportements et des attentes en matière de qualité en tant que référence professionnelle en matière de sécurité culturelle et d’humilité dans les soins de santé.

Le résultat est une norme de sécurité et d’humilité culturelles (CSHS) unique en son genre, qui sera utilisée comme outil pour mettre fin au racisme spécifique aux Autochtones dans le système de santé de la Colombie-Britannique.

Ce partenariat a débuté en 2018, a déclaré le Dr Nel Wieman (Anishinaabe), médecin-chef adjoint de la FNHA. Elle a coprésidé le comité technique qui a créé la nouvelle norme CSHS.

Le travail a commencé deux ans avant le rapport In Plain Sight, qui documentait le racisme répandu dans le système de santé de la Colombie-Britannique envers les peuples autochtones.

«Le racisme spécifique aux autochtones dans le système de santé de la Colombie-Britannique est de longue date et omniprésent et sa présence continue continue d’avoir des effets néfastes sur la santé et le bien-être globaux des membres des Premières Nations de la Colombie-Britannique aujourd’hui», lit-on dans un communiqué de presse de la FNHA annonçant la norme. .

Pour cette raison, les professionnels de la santé des Premières Nations, avec la contribution des chefs communautaires, ont dirigé l’élaboration de la nouvelle norme.

“Plus important encore, nous avons inclus les voix des patients”, a déclaré Wieman.

Des représentants du Patient Voices Network ont ​​été inclus dans le comité technique. Le comité a examiné 1 100 déclarations d’Autochtones de la Colombie-Britannique, d’organismes de santé et de professionnels de la santé.

L’aîné Gerry Oleman (St’at’imc) a coprésidé le comité technique qui était composé principalement d’Autochtones. Il a expliqué l’essence de la nouvelle norme de sécurité culturelle et d’humilité.

« Quand nous disons justice, nous entendons justice et équité absolue pour tous. Aujourd’hui, je peux dire qu’il y a une norme. Nous avons mis la barre très haut en matière de cruauté et d’équité. Nous parlons de responsabilité.

Une partie du travail consistait à passer d’une norme de référence à une norme d’évaluation. Comme l’explique Wieman, « il n’y a pour ainsi dire aucun mordant dans une norme de référence. (La nouvelle norme) demande aux organisations d’examiner attentivement leur organisation et de voir où elles se situent en termes de sécurité culturelle.

Il y a huit sections dans la nouvelle norme. La section huit décrit le besoin d’un plus grand nombre de professionnels de la santé autochtones. Cela répond à l’appel à l’action #23 de la Commission de vérité et réconciliation.

Bien qu’il y ait des cases à cocher « d’auto-identification » sur le formulaire d’adhésion du Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique, le problème avec celles-ci, explique Wieman, est que « tout le monde ne le fait pas. [identify] en partie parce qu’ils pourraient ne pas faire confiance à ‘que va-t-il se passer avec mes données ? Qu’est-ce que cela signifie pour moi ? Qu’est-ce que cela signifie si je m’identifie comme médecin autochtone? Vais-je être traité différemment par mon institution ou organisation avec laquelle je travaille ? »

Wieman vient de terminer un mandat de six ans en tant que président de l’Association des médecins autochtones du Canada et note que ce n’est pas parce que ces organisations existent que tous les médecins peuvent s’inscrire. Elle observe « qu’il n’y a pas de suivi vraiment bon ou précis du nombre de médecins autochtones, d’où je siège ».

Wieman dit que la Colombie-Britannique compte plus de 100 médecins autochtones autorisés, mais si vous regardez ce nombre, sur tous les médecins de la Colombie-Britannique, nous sommes toujours à moins de 1 %. “Nous sommes encore largement sous-représentés.”

Wieman voit le prochain niveau d’une norme comme une norme d’accréditation, et « c’est vraiment là que la responsabilité réelle et les « dents » entrent en jeu. Nous espérons pouvoir déplacer ou transformer cette norme de son statut actuel de référence ou d’organisation en un statut d’accréditation », a-t-elle déclaré.

Cela signifie que les services de santé et les services sociaux sont accrédités. Wieman donne l’exemple d’un hôpital obtenant un certificat à mettre à la porte d’entrée “afin que les patients qui entrent et leurs familles puissent dire:” oh, cet hôpital a atteint le plus haut niveau d’accréditation, donc les soins y seront formidables ‘.”

« Si, toutefois, ils ne respectent pas leur norme d’accréditation, ils obtiennent une note inférieure », a déclaré Wieman. «Ainsi, les gens sauront que des problèmes ont été identifiés avec cette organisation. “Je dois en être consciente en utilisant cet hôpital en particulier”, a-t-elle déclaré.

« Nous disons que ce n’est plus acceptable. La façon dont les peuples des Premières Nations sont traités dans notre système de santé n’est plus acceptable. Et nous allons aller vers la responsabilisation, en forçant le changement si nous en avons besoin en utilisant un levier de responsabilisation et d’accréditation.

Pour lire la nouvelle norme, visitez Sécurité culturelle et humilité (fnha.ca)

SantéAutochtonesracisme