La Syrie est de nouveau accueillie dans la communauté internationale alors que les Occidentaux pleurent sur les droits de l’homme

La semaine dernière, l’Arabie saoudite a invité la Syrie, longtemps exclue des formats multilatéraux en Asie occidentale, à la prochaine restitution de la Ligue arabe.

Cela a été suivi lundi par les Émirats arabes unis invitant la Syrie au sommet sur le climat COP28 à la fin de cette année, donnant à nouveau au pays assiégé une reconnaissance internationale. Comme on pouvait s’y attendre, les pays occidentaux sont époustouflés par ce qu’ils considèrent comme le « normalisation » d’un régime monstrueux.

Cependant, ce que cela montre vraiment, c’est que l’Occident n’est plus le plus grand acteur de puissance dans la région de l’Asie occidentale et que les pays arabes prennent les rênes. Pour l’Arabie saoudite, cela fait partie de la vision du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane d’une Asie occidentale intégrée, avec plus d’affaires et moins de conflits, qui sera la prochaine Europe. Il espère faire du Moyen-Orient un autre pôle dans un monde multipolaire.

C’est tout à fait remarquable car lui, en tant qu’expert Joshua Landis magistralement mettre elle, a transformé deux mains perdantes avec le Yémen et la Syrie en une main gagnante. L’Arabie saoudite avait couvert ses paris en finançant des forces par procuration pour renverser le président syrien Bashar al-Assad et menait également une guerre génocidaire au Yémen pour renverser les rebelles houthis. Mais, il a finalement accepté la défaite dans ces guerres après un rapprochement soutenu par la Chine avec l’Iran, qui se tenait de l’autre côté des deux conflits.

Cela dit, il est également important de reconnaître que ces branches d’olivier ont bénéficié d’un soutien massif de la part de deux grands pays : la Russie et la Chine. La Russie est depuis longtemps un partisan indéfectible d’Assad et de la Syrie, et travaille double temps pour normaliser les relations entre la Syrie et la Turquie, qui cherchait également à renverser Assad. De plus, la Russie a clairement contribué à empêcher son éviction et à aider son gouvernement reconnu par l’ONU à retrouver sa légitimité.

Pendant ce temps, la Chine a poussé l’Arabie saoudite, l’Iran et les Émirats arabes unis, ainsi que d’autres pays, à voir qu’il est dans leur intérêt de poursuivre la coopération en cas de conflit. Le rôle de Pékin dans le rapprochement des deux rivaux sectaires, l’Arabie saoudite et l’Iran, a été déterminant. Et cela a précipité le cessez-le-feu au Yémen et a donné un nouvel élan au conflit syrien pour continuer à se calmer.

Le cas est donc assez clair : l’Occident, en particulier les États-Unis, ne jouera pas un rôle actif dans l’engagement en Asie occidentale. De plus, les pays asiatiques travaillent ensemble pour s’intégrer, poursuivre l’inclinaison vers l’est de la richesse mondiale et créer un cadre diplomatique, financier et de développement indépendant où l’Occident n’est pas aux commandes. C’est, pour quiconque pense que la souveraineté nationale et la résolution des conflits sont importantes, une chose positive.

Pour les opposants, comme Charles Lister de l’Institut du Moyen-Orient basé à Washington DC, qui sont consternés par la normalisation d’Assad, cela signale que personne en Asie occidentale ne se soucie de leurs pontifications. Ils comprennent que les préoccupations concernant les droits de l’homme sont complètement politisées et ne concernent pas réellement Washington ou ses lieutenants. Selon une étude de The Intercept publiée le 11 mai, les États-Unis ont vendu des armes à au moins 57 % de la population mondiale « autocratique » pays en 2022.

Dans le même temps, le bilan des États-Unis en matière de droits de l’homme ou leur tendance à l’autoritarisme ne résiste pas au moindre examen intellectuel. Les États de tout le pays adoptent des lois pour abaisser l’âge légal du travail afin d’embaucher de la main-d’œuvre enfantine au lieu de payer les travailleurs équitablement. Le département américain de la Défense retient les preuves de la Cour pénale internationale (CPI) dans son affaire contre la Russie par crainte que cela ne conduise à la poursuite d’Américains. Et l’Oncle Sam réprime la liberté d’expression sans arrêt, mettant même des gens, comme le vôtre, sur des listes noires orwelliennes.

C’est une bonne chose que les pays d’Asie occidentale mettent fin à des siècles de règne du diviser pour régner par les colonisateurs occidentaux. Quiconque croit à la liberté de détermination et au développement humain, des choses que la plupart des gens de teint moral décent conviendraient être bonnes, doit raisonnablement convenir que l’intégration de l’Asie occidentale est une bonne chose pour le monde. Les gens qui s’insurgent contre la normalisation d’un gouvernement reconnu par l’ONU sont du mauvais côté de l’histoire. Clair et simple.

Si cela conduit inévitablement à une situation dans laquelle Washington devra soit abandonner ses sanctions meurtrières contre Damas, soit sanctionner chaque pays d’Asie occidentale pour avoir contourné ses sanctions unilatérales – s’isolant ainsi complètement – alors ce serait une chose formidable. La Syrie a le droit de décider de son propre avenir, de participer à la diplomatie et au commerce internationaux et de choisir sa propre voie de développement. Et il s’avère que les principaux acteurs d’Asie de l’Ouest conviennent maintenant que c’est vrai, malgré les hésitations de Washington.