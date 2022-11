La nonne qui a remporté ‘The Voice’ en Italie en 2014 travaille maintenant comme serveuse en Espagne

La nonne chanteuse, Sœur Cristina Scuccia, a de nouveau conquis le monde après avoir annoncé qu’elle avait abandonné l’habitude et qu’elle était maintenant serveuse en Espagne. Elle est devenue une sensation de chant dans la version italienne de “The Voice” en 2014. Les juges, le public et les autres participants ont eu une agréable secousse lorsqu’ils l’ont entendue chanter. Elle était alors âgée de 25 ans, membre des Sœurs Ursulines de la Holy Family qui a interprété “No One” d’Alicia Keys. L’un des juges était feu Raffaella Carrà. Après avoir réalisé que la voix appartenait à une religieuse, Carrà avait déclaré: “Je n’ai pas pu parler pendant plusieurs minutes.”

Cependant, dimanche soir, Scuccia a annoncé dans un talk-show italien qu’elle avait abandonné le statut de nonne.

Scuccia est apparue dans l’émission de chat, vêtue d’un tailleur-pantalon rouge et de talons hauts, avec un nez percé. Lors de son discours lors de l’émission, elle a déclaré au programme Verissimo: «Je crois que vous devez écouter votre cœur avec courage. Le changement est signe d’évolution, mais il fait toujours peur car il est plus facile de s’ancrer dans ses certitudes plutôt que de se remettre en question. Y a-t-il un bien ou un mal ?”

Elle a en outre souligné que quitter la nonne était une décision qu’un psychologue l’a aidée à prendre. Selon un rapport du Guardian, elle a déclaré: “J’ai choisi de suivre mon cœur sans penser à ce que les gens diraient de moi. J’ai fait un acte de foi et j’avais peur de finir sous un pont, je le répétais toujours à mon psychologue.”

Elle a en outre affirmé qu’elle vivait désormais “avec le sourire” en Espagne.

Pendant ce temps, lors de sa performance pour la Voix de l’Italie, sa participation au concours a été soutenue par sa mère supérieure mais elle a fait face à de vives critiques de la part de factions plus traditionnelles de l’Église catholique italienne. Cela a encore augmenté quand elle a sorti Like a Virgin. Il a été décrit par le Service d’information religieux italien comme “une opération commerciale imprudente et calculée”.

