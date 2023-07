L’entraîneur-chef de l’équipe Southampton B, David Horseman, a été nommé nouveau directeur de Forest Green.

Horseman succède à Duncan Ferguson, qui a quitté le club de la Ligue 2 plus tôt ce mois-ci, Hannah Dingley assumant alors le rôle par intérim.

3 Horseman a pris les rênes du New Lawn Stadium Crédit : Getty

3 Le temps de Dingley en charge de l’équipe a duré moins de deux semaines Crédit : Twitter @FGRFCOfficial

Dingley est entrée dans l’histoire en devenant la première femme à diriger une équipe professionnelle masculine en Angleterre.

Sa nomination révolutionnaire le 4 juillet a attiré beaucoup d’attention, mais son mandat a été de courte durée.

Elle restera en charge des matchs consécutifs à domicile mardi et mercredi soir contre Coventry et Everton Under-21 respectivement avant de reprendre son rôle de chef de l’académie.

Le cavalier et son assistant Louis Carey commenceront ensuite leurs nouveaux rôles jeudi avant de se rendre à Plymouth pour un match amical à huis clos samedi.

Le président de Forest Green, Dale Vince, a déclaré sur le site officiel du club: « Nous sommes ravis que David se joigne à nous en tant qu’entraîneur-chef.

« Il apporte une riche expérience et une approche moderne du jeu qui correspond à la nôtre – et il s’est largement démarqué de plus de 100 candidats pour le poste.

« Je suis reconnaissante à Hannah d’avoir tenu le fort pour le club pendant que nous suivions le processus de recrutement complet et bien qu’elle n’ait pas obtenu le poste le plus élevé cette fois-ci, cela a sans aucun doute été une expérience précieuse et un grand pas dans sa carrière. »

Horseman a déclaré: « Je suis extrêmement excité et reconnaissant que Dale, (vice-président) Asif Rehmanwala et (directeur du football) Allan (Steele) m’aient donné l’opportunité de diriger une équipe qui a des valeurs si fortes à la fois sur et en dehors du terrain.

3 Agbonlahor a visé Vince au milieu des nouvelles Horseman est sur le point d’obtenir le poste Crédit : Getty

« Louis et moi avons eu la chance d’être impliqués depuis longtemps dans le football professionnel et d’étudier auprès de certains entraîneurs d’élite dont nous apporterons quelques idées avec nous.

« Les supporters peuvent s’attendre à voir une équipe avec de l’énergie et de l’agressivité et dont ils peuvent être fiers. »

Cependant, Vince a été accusé d’avoir effectué un « coup de pub » lors de la nomination de Dingley par Gabby Agbonlahor de talkSPORT.

Agbonlahor a tweeté: « Hannah Dingley est sur le point de perdre son emploi de gérante par intérim de Forest Green? Rien d’autre qu’un coup de pub de la part de ce président stupide [sleeping emoji]. »

Horseman a déjà occupé des postes d’entraîneur dans les coulisses de Watford et de Bristol City.

Horseman est arrivé à Southampton en août 2019 et a pris les rênes de l’équipe des moins de 23 ans lors de la saison 2019/20.

Il était responsable de l’équipe B du club et a été l’assistant de l’ancien patron de la première équipe Ruben Selles la saison dernière.