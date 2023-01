La nomination de l’ancien maire de Victoria au poste de conseiller en logement suscite un large éventail de réactions

La nomination de l’ancienne mairesse de Victoria, Lisa Helps, au poste de conseillère en logement du premier ministre Eby a reçu les éloges des experts en logement et des dirigeants municipaux, mais les critiques de la communauté du développement et de l’opposition officielle.

Helps, qui a été maire de Victoria entre 2014 et 2022, aidera le ministre du Logement Ravi Kahlon et d’autres à concevoir et à développer des logements pour les familles, les individus et les personnes âgées à revenu moyen par le biais de BC Builds.

« C’est une bonne nomination », a déclaré Penny Gurstein, professeure émérite à l’École de planification communautaire et régionale de l’UBC et directrice du Housing Research Collaborative.

Victoria a introduit des politiques innovantes pendant le mandat de Helps, qui connaît la nature de la crise du logement, a déclaré Gurstein. La nomination est également bonne car Helps comprend les problèmes du point de vue des municipalités, a-t-elle ajouté.

«Il y a eu des tensions entre le (gouvernement provincial) et les municipalités au sujet des attentes sur ce qu’ils peuvent faire dans le secteur du logement, alors j’espère qu’elle sera en mesure de transmettre efficacement les préoccupations municipales à la province», a-t-elle déclaré.

La présidente de l’Union des municipalités de la Colombie-Britannique, Jen Ford, a déclaré que BC Builds augmentera la participation provinciale à la construction de logements abordables pour la classe moyenne, ajoutant que le programme provincial utilise la Whistler Housing Authority comme modèle.

«Il faudra du dévouement, de la concentration et de l’énergie pour forger les relations nécessaires pour faire avancer ce programme et Lisa possède ces qualités», a déclaré Ford, qui est conseillère à Whistler. « Il est urgent de créer un approvisionnement plus abordable pour les résidents de la Colombie-Britannique, et les gouvernements locaux seront ravis de voir ce programme démarrer.

Si Gurstein et Ford saluent le futur rôle de Helps, les réactions à la nomination ont été moins flatteuses sur les réseaux sociaux et les forums de discussion. Les critiques, dont beaucoup des médias ou de la communauté de Victoria, ont remis en question la capacité de Helps à gérer le dossier, citant les camps de sans-abri passés et actuels autour de Victoria comme avertissements pour le reste de la province.

Le directeur général de la Victoria Residential Builders Association, Casey Edge, aurait aimé qu’un autre ancien maire du Grand Victoria conseille Eby, l’ancien maire de longue date de Langford, Stew Young.

«Langford a créé de loin plus d’offre de logements, d’efficacité et d’abordabilité que toute autre municipalité (du district régional de la capitale)», a déclaré Edge. « La Colombie-Britannique a les prix moyens des logements les plus élevés au Canada et le gouvernement provincial pourrait résoudre ce problème de manière efficace en s’inspirant de l’exemple de Langford.

Edge a également critiqué la décision du gouvernement provincial de demander l’avis d’un autre ancien politicien.

“Les politiciens recherchent continuellement d’autres politiciens pour obtenir des conseils sur le logement alors qu’ils devraient consulter des professionnels de l’industrie tels que des constructeurs, des promoteurs et des agents immobiliers”, a déclaré Edge. “Le marché du logement est leur affaire et peut fournir toutes les informations sur les défis et les coûts réglementaires.”

Le ministre du Logement Ravi Kahlon n’était pas disponible pour une entrevue vendredi, mais a déclaré jeudi qu’il avait hâte de rencontrer Helps et d’entendre ses idées, selon les médias sociaux.

Black Press Media a également demandé au bureau du premier ministre une entrevue avec Helps.

Peter Milobar, député provincial de Kamloops-North Thompson et ministre fantôme des Finances des libéraux de la Colombie-Britannique, a déclaré que la nomination de Helps n’est pas nécessairement une question de références, mais une question à qui le premier ministre fait confiance et non.

« Pourquoi le premier ministre ressent-il le besoin de ces conseillers ? » Il a demandé.

La nomination de Helps ainsi que la nomination de Penny Ballem en tant que spécialiste des systèmes de santé et de Doug White en tant que conseiller spécial sur la réconciliation autochtone ont créé un cabinet fantôme coûteux qui n’a pas de comptes à rendre au public, a déclaré Milobar. Milobar a qualifié cela de “manque total de foi” d’Eby dans son cabinet, son caucus et la bureaucratie provinciale.

“Je vous garantis qu’ils (les ministres) ne sont probablement pas contents”, a-t-il déclaré.

