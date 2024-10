La NOAA publie ses prévisions hivernales : le sud plus chaud et le nord plus humide

(ActualitésNation) – Le Administration nationale océanique et atmosphérique a publié ses prévisions pour l’hiver 2024-25.

Les experts du climat prédisent que les États-Unis passeront lentement à un Modèle La Niña cela pourrait entraîner des conditions plus humides que la moyenne pour le Nord et des conditions plus sèches que la moyenne pour le Sud.

La Niña fait partie d’un cycle climatique naturel qui peut provoquer des conditions météorologiques extrêmes sur toute la planète – et ses effets varient d’un endroit à l’autre.

Le prédiction pour décembre 2024 à février 2025, contient des informations sur les conditions probables dans tout le pays en matière de température, de précipitations et de sécheresse.

« Cet hiver, l’émergence d’un La Nina devrait influencer les tendances hivernales à venir, en particulier nos prévisions de précipitations », a déclaré Jon Gottschalck, chef de la branche de prévision opérationnelle du Centre de prévision climatique.

Les régions du nord-ouest du Pacifique et des Grands Lacs sont plus susceptibles de recevoir des précipitations supérieures à la moyenne cette saison, ce qui signifie que le Michigan, l’Ohio et l’Indiana pourraient connaître une augmentation des précipitations et des chutes de neige.

Washington, l’Oregon et le nord de l’Idaho pourraient également connaître un hiver humide.

Pendant ce temps, des conditions plus sèches que la normale pourraient frapper le sud et le sud-ouest, notamment certaines parties de la Floride, de la Géorgie, de l’Arizona et du Nouveau-Mexique. Les plaines du sud (Texas, Oklahoma et une petite partie du sud-ouest du Kansas) pourraient également connaître des précipitations inférieures à la moyenne.

Quant aux températures, la NOAA prévoit qu’elles seront plus chaudes que la moyenne dans une grande partie du sud des États-Unis.

Cette chaleur est attendue le long de la côte du Golfe – au Texas, en Louisiane, au Mississippi et en Alabama – et s’étendant le long de la côte est en passant par la Géorgie, les Carolines et aussi loin au nord que la Nouvelle-Angleterre. Des températures plus chaudes que la normale sont également probables dans certaines parties de la région des Grands Lacs et en Pennsylvanie.

En revanche, des températures plus fraîches que la moyenne sont attendues dans le nord-ouest du Pacifique et dans les plaines du nord. L’État de Washington, l’Oregon, le Montana et le Dakota du Nord pourraient connaître des températures inférieures à la moyenne, ainsi que certaines régions de l’ouest de l’Alaska.

Crédit : Administration nationale océanique et atmosphérique

Pour les régions confrontées à des conditions de sécheresse, les perspectives offrent quelques bonnes et mauvaises nouvelles. Une réduction de la sécheresse est attendue dans certaines parties de l’Ohio, de l’Indiana, de la Pennsylvanie et de la Virginie occidentale.

Max Tsaparis de NewsNation a souligné que la prévision de la NOAA est un indicateur des tendances globales. Tsaparis dit que puisque le cycle climatique est complètement différent cette année, nous ne devrions pas comparer l’hiver prochain à l’hiver dernier.

