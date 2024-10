La NOAA publie ses prévisions hivernales annuelles pour la saison 2024-2025 : NPR

basculer la légende Mark Makela/Getty Images

Les prévisionnistes fédéraux s’attendent à ce qu’un phénomène climatique La Niña se forme dans les mois à venir, selon un rapport publié jeudi, offrant une image potentielle de ce à quoi pourrait ressembler le temps aux États-Unis cet hiver.

Le perspectives hivernales annuelles Un rapport du Centre de prévision climatique de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) précise qu’un événement La Niña a 60 % de chances d’apparaître d’ici la fin novembre. La Niña est caractérisée par des températures océaniques plus fraîches que la normale dans le Pacifique, ce qui entraîne généralement des conditions plus sèches et plus chaudes dans la partie sud et un temps plus frais et plus humide dans la partie nord de la zone continentale des États-Unis.

La Niña de cette année devrait être plus faible et de plus courte durée que celles des années précédentes, ce qui rend quelque peu difficile toute prévision des mois à l’avance.

Ce que les prévisionnistes fédéraux savent jusqu’à présent, c’est que de vastes étendues de la côte sud et de la côte est sont favorisées par des températures plus chaudes que la moyenne cet hiver. C’est particulièrement vrai pour le Texas et les États de la côte du Golfe, comme l’Alabama, la Floride, la Louisiane et le Mississippi, selon la NOAA.

NOAA

Pendant ce temps, les risques de conditions plus fraîches que la normale sont plus élevés du nord-ouest du Pacifique jusqu’aux hautes plaines du nord. Cela comprend les États de Washington, de l’Oregon, de l’Idaho, du Montana, du Dakota du Nord, du Dakota du Sud, de l’ouest du Minnesota et du nord du Wyoming.

Il est également possible que le nord-ouest du Pacifique et certaines parties du Montana et du Wyoming connaissent des conditions plus humides que la moyenne dans les mois à venir. Les zones de la région des Grands Lacs risquent également de connaître des conditions plus humides que la moyenne, ces probabilités étant les plus fortes dans certaines parties de l’Ohio, de l’Indiana et du Kentucky.

Plus au sud, il est probable que les États bordant le golfe du Mexique, ainsi que le Texas et le sud du Nouveau-Mexique, connaîtront cet hiver des conditions plus sèches que la moyenne.

La NOAA s’attend également à ce qu’une sécheresse généralisée, modérée à extrême, persiste dans la majorité des grandes plaines et dans certaines parties des montagnes Rocheuses. La sécheresse est également susceptible de se développer ou de s’aggraver dans le sud-ouest et sur la côte du Golfe.

Dans le même temps, le centre a déclaré que les conditions de sécheresse devraient s’améliorer – ou même éventuellement prendre fin – dans certaines parties de la vallée de la rivière Ohio, de la région des Grands Lacs et dans certaines parties du nord-ouest des États-Unis, dans l’État de Washington, l’Oregon et l’Idaho.