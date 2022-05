La NOAA prévoit une saison chargée des ouragans dans l’Atlantique pour la 7e année consécutive

“Une préparation précoce et la compréhension de votre risque sont essentielles pour être résistant aux ouragans et prêt pour le climat”, a déclaré Gina M. Raimondo, secrétaire du département du commerce, qui supervise la NOAA.

La NOAA a attribué l’activité accrue prévue cette saison à des facteurs climatiques, notamment La Niña en cours, des températures de surface de la mer plus chaudes que la moyenne dans l’océan Atlantique et la mer des Caraïbes, et des alizés tropicaux plus faibles.

Cette année, la National Oceanic and Atmospheric Administration a prédit qu’il y aura trois à six ouragans majeurs, classés dans la catégorie 3 ou plus, avec des vents soutenus d’au moins 111 miles par heure.

La saison atlantique, qui s’étend du 1er juin au 30 novembre, a connu un nombre croissant d’ouragans destructeurs et s’intensifiant rapidement au cours des dernières décennies, que les scientifiques ont liés à des températures océaniques plus élevées dues au changement climatique d’origine humaine.

La saison des ouragans s’allonge et s’intensifie à mesure que le changement climatique se déclenche de plus en plus fréquemment et tempêtes destructrices. La hausse des températures augmente également le nombre de tempêtes qui se déplacer lentement et caler le long de la côteun phénomène qui produit des pluies plus abondantes et des ondes de tempête plus dangereuses.

Les scientifiques de l’agence ont prédit 65% de chances d’une saison au-dessus de la normale, 25% de chances d’une saison proche de la normale et 10% de chances d’une saison inférieure à la normale. Une saison moyenne compte 12 tempêtes nommées et six ouragans.

Les prévisions de la NOAA font suite à une série de saisons d’ouragans dommageables. La saison 2021 a vu 21 tempêtes nommées, la troisième plus élevée jamais enregistrée, et a épuisé la liste des noms d’ouragans du National Hurricane Center. Et l’année précédente, un record de 30 tempêtes nommées s’est développée.

De plus, les États-Unis ont vu plus d’ouragans violents de catégories 4 et 5 toucher terre au cours des quatre années entre 2017 et 2021 qu’au cours des 53 années entre 1963 et 2016.