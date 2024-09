La NOAA dévoile sa vision officielle pour le sanctuaire marin de Chumash sur la côte centrale. « Un moment important »

Le Administration nationale des océans et de l’atmosphère a dévoilé son plan officiel pour la Sanctuaire marin national du patrimoine de Chumash vendredi.

Si elle est désignée, la réserve protégerait 4 543 miles carrés de l’océan Pacifique, de la côte de Gaviota dans le comté de Santa Barbara jusqu’à juste en dessous de la centrale nucléaire de Diablo Canyon dans le comté de San Luis Obispo, selon le rapport final d’impact environnemental publié vendredi matin.

Le sanctuaire a pour objectif de protéger les écosystèmes marins, les épaves de navires et les sites culturels et historiques sous-marins des Chumash au large de la côte centrale. Le forage pétrolier en mer et certaines perturbations des fonds marins seraient interdits dans le sanctuaire.

« Cette désignation historique n’arrivera pas trop tôt », a déclaré le représentant Salud Carbajal dans un communiqué de presse. « Nos océans et nos communautés sont confrontés à des défis sans précédent en raison d’un environnement marin en pleine mutation. Ce nouveau sanctuaire arrive à un moment critique pour notre région. »

Il a poursuivi : « J’ai hâte de travailler avec nos parties prenantes tribales et locales et nos partenaires fédéraux pour finaliser ces limites – qui doubleront presque le littoral protégé le long de la côte centrale – et de les développer pour protéger chaque communauté côtière et chaque écosystème de notre région. »

Il s’agit du premier sanctuaire marin national nommé par une tribu amérindienne et du premier qui inclurait une gestion collaborative avec les tribus.

Alors que la NOAA serait l’agence principale chargée de gérer le sanctuaire, le Conseil tribal des Chumash du Nord et d’autres tribus amérindiennes seraient inclus en tant que co-intendants dans de nombreux conseils régissant le sanctuaire.

« C’est un moment important pour le peuple Chumash et pour tous ceux qui ont soutenu sans relâche notre campagne au fil des ans », a déclaré Violet Sage Walker, présidente du Conseil tribal Chumash du Nord, dans un communiqué de presse. « Mon père, feu le chef Fred Collins, a commencé le voyage pour protéger ces eaux sacrées il y a de nombreuses années, et nous sommes très fiers de poursuivre son travail. Je suis ravie de célébrer sa vision, le succès d’aujourd’hui et l’avenir de notre peuple qui sera toujours connecté au passé, au présent et à l’avenir par cette portion spéciale de littoral et la véritable magie que renferment ses eaux. »

La NOAA a examiné 110 000 commentaires publics sur le projet de rapport d’impact environnemental lors de la révision des limites du sanctuaire et du plan de gestion.

Le sanctuaire marin national du patrimoine de Chumash protégera 4 543 miles carrés de l’océan Pacifique, juste au sud de la centrale nucléaire de Diablo Canyon dans le comté de San Luis Obispo jusqu’au récif de Naples sur la côte de Gaviota dans le comté de Santa Barbara.

Un sanctuaire marin ouvre la voie au développement de l’éolien offshore

Les limites finales proposées pour le sanctuaire protégeraient 4 543 milles carrés de l’océan Pacifique.

Si elle est désignée, la réserve s’étendra sur 186 kilomètres de littoral, juste au sud de la centrale nucléaire de Diablo Canyon dans le comté de San Luis Obispo jusqu’au récif de Naples sur la côte de Gaviota dans le comté de Santa Barbara.

Il s’étend sur 96 kilomètres vers l’ouest pour capturer des formations géologiques telles que le mont sous-marin Rodriguez, le canyon Arguello et le banc Santa Lucia. Le sanctuaire atteint une profondeur maximale de 3 500 mètres sous le niveau de la mer.

Les limites proposées sont légèrement plus petites que ce qui était initialement envisagé.

En 2015, le Conseil tribal des Chumash du Nord a proposé un projet de sanctuaire qui débuterait au Sanctuaire marin national des Channel Islands et s’étendrait vers le nord jusqu’au Sanctuaire marin national de la baie de Monterey. Le sanctuaire s’étendrait également sur 130 kilomètres au large pour inclure les fonds marins à l’ouest du banc de Santa Lucia.

Cette conception aurait protégé environ 7 600 miles carrés de l’océan Pacifique et créé une bande contiguë de sanctuaires marins nationaux sur la côte californienne.

La NOAA a toutefois raccourci la limite nord pour permettre le développement de câbles sous-marins qui transporteraient l’électricité produite par les éoliennes offshore de la zone d’énergie éolienne de Morro Bay jusqu’à la côte.

L’administration a décidé que les limites définitives du sanctuaire constituaient « un équilibre acceptable entre l’utilisation des ressources et la conservation des ressources du sanctuaire », indique le rapport.

À la demande du Conseil tribal des Chumash du Nord, des sociétés d’éoliennes offshore de la zone d’appel de Morro Bay et de nombreux élus, le plan final de gestion du sanctuaire comprendra également une voie pour étendre les limites du sanctuaire afin de rejoindre le sanctuaire marin national de la baie de Monterey à Cambria.

Ce plan obligerait la NOAA à commencer à étudier l’allongement des limites du sanctuaire d’ici janvier 2032 si elle souhaitait créer un sanctuaire plus grand.

Entre-temps, la NOAA a étendu la frontière sud jusqu’à la côte de Gaviota pour protéger les plages, les forêts de varech et les récifs, ainsi que la zone qui abritait auparavant « de nombreux et grands villages Chumash à l’époque du premier contact européen », indique le rapport.

L’anémone de mer mangeuse de poissons vit sur le récif rocheux au large de Point Estero, où le Bureau des sanctuaires marins nationaux de la NOAA et ses partenaires écoutent les sons sous-marins à l’intérieur du sanctuaire marin national proposé par le patrimoine de Chumash.

Le sanctuaire interdirait le forage pétrolier et la chasse

Le plan de gestion interdira certaines activités afin de protéger les ressources du sanctuaire, indique le rapport.

Les nouvelles activités d’exploration, de développement et de production de pétrole, de gaz et de minéraux seraient interdites dans la réserve. Les titulaires de baux actuels seraient autorisés à poursuivre leurs activités, selon le rapport.

Les rejets, tels que les eaux usées, ne seraient pas autorisés dans le sanctuaire.

Il serait également interdit de nuire à un mammifère marin, à une tortue de mer ou à un oiseau ou de le capturer à l’intérieur de ses limites. Il serait également interdit de relâcher des espèces non indigènes.

Le sanctuaire ne permettrait aucune perturbation des fonds marins ou des ressources historiques.

La NOAA établira un processus d’autorisation pour les activités autrement interdites qui « favoriseront ou amélioreront les activités culturelles ou cérémonielles locales des Amérindiens », la recherche, l’éducation et la gestion, indique le rapport.

Le plan de gestion comprendra également des réglementations sur « l’utilisation bénéfique » des matériaux dragués de Morro Bay et de Port San Luis. Ces matériaux doivent être utilisés à des « fins de protection ou de restauration de l’habitat », précise le rapport.

Le plan de gestion du sanctuaire ne réglementera pas la vitesse des navires et n’établira pas de nouvelles réglementations sur la pêche, indique le rapport.

Les commentaires sur les projets de documents de désignation ont exhorté la NOAA à établir une « zone de traitement spécial » entre Morro Bay et Cambria avec des réglementations qui restreignent la vitesse des navires mais autorisent les câbles sous-marins.

Il est toutefois peu probable que cela se produise.

« L’application d’un ensemble différent de réglementations à une zone spatiale a été rejetée parce que la NOAA a l’intention d’imposer les mêmes réglementations sur toute la zone du sanctuaire afin de faciliter la compréhension publique des réglementations du sanctuaire et d’aider à leur application », indique le rapport.

Parallèlement, le sanctuaire protégera les sites sacrés des Chumash, comme Point Conception, considéré comme le lieu où l’âme part vers l’au-delà. Le sanctuaire protège également les villages submergés des Chumash et d’autres sites culturels.

« Protéger ces anciens villages submergés de toute intrusion industrielle future permettra de garantir que les lieux de repos de leurs ancêtres resteront intacts », a déclaré la fondatrice de Mission Blue, le Dr Sylvia Earle, dans un communiqué de presse. « L’importance culturelle du patrimoine Chumash fait de ce sanctuaire marin national le seul en son genre. »

Une baleine à bosse lève la queue dans le sanctuaire marin national du patrimoine de Chumash, le 12 juillet 2023, juste au large de Morro Bay.

Quel serait l’impact d’un sanctuaire marin sur l’environnement ?

Le sanctuaire marin serait grandement bénéfique pour les habitats marins qui soutiennent une diversité d’écosystèmes dans la zone d’étude, indique le rapport.

Les navires sanctuaires, déployant des bouées ou des équipements de surveillance et les systèmes sous-marins sans équipage pourraient avoir des impacts négatifs temporaires et négligeables sur l’environnement – mais sinon, les protections offertes par le sanctuaire auront des impacts positifs à long terme sur l’environnement, indique le rapport.

Selon un communiqué de presse du Conseil tribal des Chumash du Nord, le sanctuaire « soutiendrait les solutions climatiques en favorisant la santé des forêts de varech et d’autres habitats océaniques qui remplissent une multitude de fonctions écosystémiques vitales, y compris le stockage du carbone ».

« Il protégera une zone de transition écologique d’importance mondiale qui abrite une grande variété d’animaux sauvages, dont de nombreuses espèces menacées comme les pluviers neigeux, les loutres de mer du Sud, les tortues luth, les ormeaux noirs et les baleines bleues », indique le communiqué. « Le sanctuaire offrira également des possibilités de faire progresser l’éducation et la sensibilisation culturelles et environnementales. »

Le poisson-vert peint, le poisson-condamné, l’étoile de mer et les oursins habitent un récif rocheux au large de Point Estero, près de la station de surveillance du son dans le sanctuaire marin national proposé du patrimoine de Chumash.

Que se passe-t-il ensuite ?

La NOAA doit désormais décider si elle doit ou non désigner le sanctuaire dans les 30 jours suivant la publication du projet de rapport d’impact environnemental.

Après 30 jours, si la NOAA décide de désigner le sanctuaire, elle publiera les limites définitives, les réglementations et le plan de gestion, selon son site Web.

Après cela, les documents devront ensuite être transmis au gouverneur Gavin Newsom et au Congrès pour un examen final.

« La publication de l’EIR final nous rapproche de la désignation finale », a déclaré le sénateur d’État John Laird dans un communiqué de presse vendredi. « Je suis reconnaissant du leadership et des années de plaidoyer du Northern Chumash Tribal Council, du Sierra Club et de dizaines de milliers de résidents locaux.

« Je suis fier d’avoir participé à cet effort visant à préserver la beauté et la vitalité de l’océan Pacifique le long de la côte centrale – et j’attends avec impatience la désignation et la mise en œuvre du sanctuaire. »