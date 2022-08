La Nissan Sentra SR est une berline de valeur qui dépasse son poids – Shaw Local

La Nissan Sentra 2022 est la définition absolue d’une “voiture pour se déplacer”. Ce n’est pas censé être une déclaration péjorative, mais plutôt une plume dans le chapeau de la petite berline qui imite le style extérieur distinct de la sœur Altima et Maxima.

La Nissan Sentra est disponible dans les versions de base S, SV et SR haut de gamme. J’ai récemment testé le modèle SR de haut niveau avec le tout nouveau package de garnitures noires. Ces options aux teintes sombres ont vraiment décollé ces dernières années et même si je n’étais pas fan au départ, je suis devenu un vrai croyant car les styles ont entrepris l’utilisation de peinture mate et d’autres traitements pour distinguer les véhicules les uns des autres. .

Style extérieur

De l’extérieur, la Sentra ressemble beaucoup aux plus grandes Altima et Maxima, bien que cela n’affecte pas les proportions globales de la berline compacte, qui sont sportives et contemporaines. La Sentra est dotée de phares à DEL minces qui poussent une sensation de mouvement vers l’arrière. Je pense que la ligne de toit basse et la garniture noire sur les montants de toit arrière créent cet effet de « verrière flottante » populaire sur tant de petites berlines. Et pourquoi pas, cela rend la voiture plus longue et plus élégante.

Mon testeur comportait les jantes en alliage noir de 18 pouces les plus cool (890 $), ce qui soulignait davantage la sensation sportive et élégante de l’ensemble de garnitures noires. L’aileron arrière est bien fait et l’échappement chromé termine le tout avec raffinement. Pour une berline qui commence à 20 485 $ pour le modèle de base et grimpe jusqu’à 27 615 $ pour mon édition haut de gamme, il y a une vraie valeur dans la Sentra.

Ambiance cabine

Bien que la Sentra puisse tomber dans la catégorie des voitures économiques en fonction du prix, la cabine de mon SR haut de gamme comportait un revêtement en cuir synthétique doux qui a instantanément élevé le niveau de confort.

La Sentra est dotée de sièges avant bien renforcés et offre beaucoup d’espace pour la tête et les jambes. L’ensemble Premium (2 470 $) vaut vraiment la peine d’être examiné car il ajoute des réglages de puissance à 6 voies et plus de soutien lombaire, ainsi que des fonctions chauffantes pour les sièges et le volant. J’ai adoré le grand toit ouvrant électrique qui était la pièce maîtresse de l’ensemble. De plus, le système audio Bose à 8 haut-parleurs qui fait partie de l’ensemble de mise à niveau offre un son incroyable dans les quartiers les plus étroits de la Sentra.

La banquette arrière a suffisamment d’espace pour les jambes pour les corps plus grands, mais elle n’est pas assez large pour trois personnes lors de longs trajets. Le coffre a 14,3 pieds cubes d’espace. Alors que j’ai trouvé la vue du conducteur bonne, la ligne de toit basse restreint légèrement une vue dégagée sur les côtés et à l’arrière.

L’équipement de sécurité standard comprend le freinage d’urgence automatique, les feux de route automatiques et les moniteurs d’angle mort. Un système de caméra à vision panoramique et un régulateur de vitesse adaptatif sont disponibles sur les deux versions supérieures.

Performance

Le groupe motopropulseur de la Sentra est un 4 cylindres en ligne de 2,0 litres qui développe 149 chevaux et 146 lb-pi de couple. Comme toutes les berlines Nissan, le moteur est couplé à une transmission à variation continue (CVT). Alors que la CVT est conçue pour parcourir de manière transparente une gamme continue de rapports de démultiplication, j’ai constaté que de nombreuses variantes ont du mal à optimiser un appel de puissance immédiat. Oui, il paie beaucoup sur les économies de carburant (quelque chose à souligner avec les prix élevés du gaz d’aujourd’hui), mais il ne fait pas grand-chose pour élever les performances ou le facteur plaisir du Drive. Sur l’autoroute, la transmission et le moteur fonctionnent mieux ensemble pour maintenir la vitesse maximale.

La Sentra est dotée d’une suspension indépendante qui procure facilement du confort à l’habitacle.

Le moteur est réglé pour une conduite décontractée et souffre un peu d’inclinaison et de sous-virage avec ses pneus toutes saisons.

Dans l’ensemble, à 27 615 $, la Nissan Sentra SR que j’ai testée est une valeur dans mon livre. Il a fière allure, se conduit avec confort et, selon l’ensemble de garnitures que vous choisissez, il offre un intérieur raffiné qui comporte peu de plastique et de nombreuses caractéristiques accommodantes.

• John Stein est un journaliste indépendant basé à Chicago. Il a plus de 25 ans d’expérience dans la conduite, les essais et la rédaction d’articles sur l’industrie automobile, ses dernières innovations et les véhicules.