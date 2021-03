La Nintendo Switch pourrait être mise à niveau avec un écran OLED de 7 pouces de Samsung plus tard cette année

Nintendo Switch est probablement le meilleur appareil de jeu portable actuellement. Compte tenu du succès colossal que le Switch a remporté pour Nintendo, la société prévoit de publier un modèle Nintendo Switch amélioré cette année, selon un récent rapport publié par Bloomberg. Le rapport indique que Nintendo utilisera un écran OLED de 7 pouces avec une résolution de 720p créé par Samsung. La Nintendo Switch actuelle utilise un écran LCD de 6,2 pouces, tandis que la Switch Lite utilise un écran LCD de 5,5 pouces. Les deux ont une résolution de 720p.

Selon le rapport Bloomberg, la nouvelle console Nintendo Switch entrera en production de masse en juin de cette année. Selon les rapports, de nombreux jeux Nintendo Switch ont du mal à atteindre la résolution native en mode portable, donc ne pas mettre à niveau la résolution de l’écran est une décision plutôt évidente. Le rapport Bloomberg indique également que les nouveaux modèles de Nintendo Switch seront capables de graphiques 4K lorsqu’ils sont connectés à un téléviseur et que le maintien de la résolution à 720p en mode portable pourrait également permettre de préserver la batterie.

On ne sait pas quand la nouvelle console Nintendo Switch sera annoncée, mais les sources de Bloomberg ont déclaré qu’elle viendrait à temps pour la saison des vacances 2021 et que les panneaux d’affichage commenceraient à être expédiés en juillet. L’objectif mensuel initial serait «d’un peu moins d’un million d’unités». Et si les ventes de la saison des fêtes de l’année dernière sont prises en compte, Nintendo voudra fabriquer autant d’appareils que possible.