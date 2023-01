La Nintendo Switch OLED Pokemon Scarlet and Violet Edition est de retour en stock

Si vous êtes fan de Pokémon et n’a pas pu saisir la console en édition limitée lors de sa sortie, vous avez une seconde chance d’en attraper une aujourd’hui. À 10 $ de plus que la norme Nintendo Commutateur OLED, cette édition vous coûtera 360 $. Une mise à niveau de la Commutateur régulier, la version OLED comprend un écran OLED de 7 pouces, un support réglable, un son amélioré, un port LAN filaire intégré et 64 Go de stockage. Bien que ce modèle reste vendu à Woot en possède une quantité limitée disponible aujourd’hui, le 7 janvier, jusqu’à épuisement des stocks.

Le Pokemon Scarlet et Violet Nintendo Switch OLED a un support de charge avec Koraidon et Miraidon affichés sur un fond blanc, ainsi que des Joy-Cons rouges et violets qui présentent les insignes de leurs académies respectives. L’arrière de la console Switch et des Joy-Cons présente également des détails plus fins. Il y a une illustration spéciale mettant en vedette le Pokémon de départ disponible pour la première fois dans le jeu, ainsi que d’autres symboles, ce qui en fait une console accrocheuse. Notez que votre achat ne comprend que la console en édition limitée — le jeu est vendu séparément.

