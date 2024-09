La Nintendo Switch 2 serait « prête » à être lancée – voici quand elle pourrait être lancée

Le moulin à rumeurs continue de progresser concernant la Nintendo Switch 2, la suite de Nintendo à son très populaire système hybride console de salon/ordinateur de poche. Mais le dernier en date est l’un des plus prometteurs : le PDG du fabricant de périphériques Blade affirme que le successeur du Switch est terminé et pourrait être lancé au début de l’année prochaine avec des fonctionnalités supposées telles que les contrôleurs magnétiques Joy-Con.

Dans un podcast pour le site espagnol VandaleRuben Mercado, PDG de Blade, a déclaré que son entreprise, qui fabrique des accessoires et des périphériques de jeu, avait déjà eu accès à des unités quasi finales du matériel. Il a déclaré qu’il pensait que le nouvel appareil était « terminé » et « prêt » à fonctionner, et qu’il pourrait être lancé dans le monde entier en mars ou avril de l’année prochaine.

Plus intéressant encore, Mercado mentionne une nouvelle fonctionnalité du Switch 2 dont on parle depuis longtemps : des contrôleurs JoyCon repensés qui se fixeront magnétiquement à la console principale. Étant donné à quel point les rails en métal et en plastique peuvent être capricieux et fragiles sur le Switch actuel, cela constituerait une mise à niveau bienvenue. Mercado taquine également que les sticks analogiques des contrôleurs ont peut-être également fait l’objet d’une refonte, car il a déclaré que la gamme actuelle de caches de stick analogiques de son entreprise produite pour la console Switch actuelle ne sera pas compatible avec le nouvel appareil.

Nintendo est resté discret sur son successeur Switch. Cependant, nous avons finalement eu la confirmation de son existence en mai, lorsque le président de Nintendo, Shunatro Furukawa, a annoncé que la Nintendo Switch 2, provisoirement nommée, devrait être révélée avant la fin de l’exercice en cours, en mars prochain.

Depuis lors, d’autres rumeurs suggèrent que la fenêtre de sortie pourrait descendre jusqu’en avril. Dans le podcast, Mercado spécule que le calendrier du déploiement de la Switch 2 pourrait dépendre des finances de Nintendo pour l’année en cours. Si le fabricant de jeux ne répond pas aux attentes, il pourrait alors lancer la Switch 2 en mars pour donner un coup de pouce avant la fin de l’exercice. Si les choses se passent bien, l’annonce pourrait être reportée au mois d’avril pour démarrer le prochain exercice financier du meilleur pied possible.

Mais ce n’est pas parce que Blade est une société de périphériques légitime que son PDG sait ce que Nintendo prévoit, il est donc préférable de prendre tout cela avec des pincettes pour le moment. D’ici là, vous pouvez consulter toutes les dernières fuites et mises à jour sur notre hub de rumeurs Switch 2.

