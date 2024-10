La Nintendo Switch 2 pourrait être lancée avant le 5 novembre, selon une source fiable

La rumeur veut que Nintendo soit enfin sur le point de dévoiler la très attendue Switch 2. Si l’on en croit les rumeurs de PH Brazil (une source assez crédible), nous pourrions voir une annonce officielle dans les prochains jours, peut-être dès lundi. ou mardi. Le silence de Nintendo sur la question n’a fait qu’amplifier les spéculations, la communauté des joueurs rassemblant avec impatience les indices de toute fuite crédible. Et bien que Nintendo ait confirmé que sa console de nouvelle génération arriverait « au cours de cet exercice », ils ont gardé d’autres détails sous clé, laissant les fans dans un tourbillon de spéculations.

Alors pourquoi maintenant ? Nintendo organise une réunion des investisseurs le 5 novembre et la rumeur court que leur gamme actuelle pourrait ne pas suffire à impressionner les parties prenantes. Une annonce Switch 2, stratégiquement placée avant cette réunion, pourrait raviver l’intérêt des investisseurs et affirmer l’engagement de Nintendo pour le prochain chapitre du jeu portable. Cette chronologie a poussé les spéculateurs à suggérer que Nintendo pourrait se préparer à une révélation surprise, dans l’espoir de faire des vagues dans un secteur où des concurrents comme le Steam Deck et l’Asus ROG Ally gagnent du terrain.

Mais ne commencez pas à célébrer tout de suite. Même avec des fuites qui circulent, Nintendo a toujours joué selon ses propres règles. Les révélations de produits précédentes ont montré le talent de Nintendo pour synchroniser les annonces lorsque les fans s’y attendent le moins. Ils ont déjà défié les normes de l’industrie, il est donc tout à fait possible qu’ils maintiennent les fans en haleine plus longtemps. Cela dit, la récente frénésie en ligne autour du Switch 2 a pris sa propre vie, alimentée par les discussions sur les réseaux sociaux et les mises à jour d’autres fuiteurs réputés. Pour les fans, chaque tweet ou mise à jour de profil énigmatique devient un fil d’Ariane dans la recherche d’indices.

En supposant que les rumeurs soient exactes, que pourrait apporter la Switch 2 ? Bien qu’aucune spécification n’ait été confirmée, des fuites font allusion à des améliorations de conception et à des améliorations potentielles des performances qui pourraient le distinguer du Switch d’origine et le mettre face à face avec ses concurrents. Certains spéculent sur un écran plus grand et haute résolution ; d’autres suggèrent des processeurs plus rapides et de meilleures capacités graphiques pour prendre en charge la bibliothèque croissante de titres très demandés de Nintendo. Si cet appareil est à la hauteur de la moitié des rumeurs, il pourrait bien marquer une nouvelle ère dans la domination des ordinateurs de poche de Nintendo.

Les enjeux sont élevés pour Nintendo. L’élan actuel de la Switch ralentit, les jeux portables étant de plus en plus définis par des appareils riches en fonctionnalités et hautes performances. Pour Nintendo, introduire un véritable ordinateur de poche de nouvelle génération signifie bien plus que simplement suivre le rythme ; cela signifie rappeler au monde pourquoi ils constituent toujours la référence en matière de jeux portables. Qu’il s’agisse d’une chute silencieuse ou d’une révélation à plein régime, la question n’est pas de savoir si le Switch 2 fera des vagues – mais quelle sera leur taille lorsqu’il touchera enfin l’eau.

Jusqu’à ce que Nintendo confirme quoi que ce soit, les fans restent pris entre battage médiatique et prudence. La possibilité d’une révélation majeure met le monde du jeu vidéo en alerte, mais comme toujours avec Nintendo, seul le temps nous le dira.

Images via Salvo Lo Cascio et Riccardo Cambò Breccia