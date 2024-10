La Nintendo 64 analogique 4K sera lancée l’année prochaine pour 249 $

Il ne sortira pas en 2024 comme prévu initialement, mais Analogue est enfin prêt à partager des détails sur sa version d’une Nintendo 64. L’Analogue 3D sera lancé au début de l’année prochaine (la société annonce le premier trimestre 2025) et coûtera 249,99 $. Il existe en noir ou en blanc, et précommandes coup d’envoi le 21 octobre à 11 h HE.

En plus du timing et du prix, Analogue a également publié les premières images de la console :

Annoncé pour la première fois au début de l’année, l’Analogue 3D est une version moderne de la N64, similaire aux précédentes consoles analogiques couvrant la NES, la SNES, la Sega Genesis et la Game Boy. La nouvelle console peut restituer les jeux classiques en 4K et comprend plusieurs modes d’affichage pour imiter l’apparence et la convivialité d’un écran CRT. Analogue dit qu’il est « conçu avec un upscaler 4K sur mesure et spécialement conçu ».