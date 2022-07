La Nike Air Force 1 By Vigil Abloh de Louis Vuitton sort aujourd’hui

Le très attendu Louis Vuitton Air Force 1 conçu par Virgil Abloh sort aujourd’hui, voici comment faire face.

Lorsque Virgil Abloh a pris la direction de la création homme chez Louis Vuitton, nous savions qu’il comblerait le fossé entre ce qu’il faisait et son nouveau poste. L’une des choses que Virgil a prévisualisées avant son décès prématuré était sa collaboration entre Nike Air Force 1 et Louis Vuitton.

Au début, la chaussure a été vue en train d’être vendue aux enchères lors des tristement célèbres ventes aux enchères de Sotheby’s. Des paires ont été vendues aux enchères pour un total de 25 millions de dollars d’achats et de nombreuses personnes doutaient de pouvoir un jour acheter une paire pour leurs propres collections.

Heureusement, Louis Vuitton publie régulièrement une sélection de styles directement sur son site Web pour une diffusion numérique. Le prix de la sneaker sera de 2750 $ pour les bas et de 3450 $ pour les médiums.

En raison de la forte demande pour cette version, vous êtes placé dans une salle d’attente. Chaque minute, un nombre aléatoire et limité d’utilisateurs aura la possibilité de voir la collection et de choisir 1 basket sur 9 à acheter. Veuillez noter que votre navigateur actualisera automatiquement et régulièrement la page de la salle d’attente ; un rafraîchissement manuel de votre page n’accélérera pas votre accès.