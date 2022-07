La Nigeria FA enquêtera sur une fusillade virale pour matchs truqués

La fédération nigériane de football ouvrira une enquête sur un cas présumé de trucage de match lors d’un match final de la FA Cup régionale.

Une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux a montré que le gardien de but des Remo Stars ne faisait rien pour arrêter les pénalités adverses, tandis que leurs joueurs de champ tiraient leurs coups de pied suffisamment larges pour atteindre la ligne de touche.

Remo Stars a perdu 3-0 aux tirs au but contre Ijebu United lors de la finale de la FA Cup de l’État d’Ogun, le tournoi de qualification régional où les deux finalistes se qualifient pour la compétition de la FA Cup nationale.

Mohammed Sanusi, secrétaire général de la Fédération nigériane de football, a qualifié l’incident d ‘”embarrassant” et a déclaré à ESPN qu’une enquête serait ouverte.

“Il y aura une enquête”, a-t-il dit. “C’est très, très embarrassant. J’ai déjà demandé au chef du NFF Head of Integrity de gérer l’enquête.”

Une source proche du propriétaire de Remo Stars, Kunle Soname, a déclaré à ESPN que le club avait décidé de perdre délibérément la fusillade pour protester contre le mauvais traitement perçu du club par la FA d’Ogun State et les appels controversés constants de l’arbitre.

“Notre club a été constamment mal traité par la FA, et nous ne voulions même pas participer à cette compétition, mais nous avons été convaincus d’y participer. Lors de la finale, l’arbitre a fait des appels douteux, nous refusant même ce qui était un coup de pied de pénalité clair”, a déclaré la source.

“L’arbitre voulait que le match aille aux tirs au but, il a signalé juste une minute de temps additionnel.

“C’était la dernière goutte pour nous, et nous avons décidé que nous ne jouerions pas les tirs au but et qu’ils devraient simplement nous donner les médailles d’argent pour la deuxième place. Mais ils nous ont dit que nous devions jouer ou nous risquions d’être disqualifiés pour ne pas avoir conclu le match. et jeter le discrédit sur le jeu.

“Nous avons donc dit que nous pouvions jouer, mais jouer ne signifie pas que nous devons marquer.”

Cependant, à la suite d’un contrecoup généralisé, l’officiel a déclaré que le club regrettait maintenant l’action et se préparait à toute sanction qui serait imposée.

“Rétrospectivement, nous pouvons maintenant voir que c’était également une erreur. Cela semble encore pire que notre décision initiale de ne pas jouer du tout”, a ajouté la source.

Sanusi a déclaré que le président de la NFF, Amaju Pinnick, qui est au Maroc pour la Coupe d’Afrique des Nations féminine, a ajouté son poids à l’enquête, tandis que le président de l’Association de football de l’État d’Ogun, Ganiyu Majekodunmi, a déclaré qu’ils examinaient la question.

Sauf disqualification, Remo Stars rejoindra Ijebu United en tant que représentants de l’État d’Ogun à la compétition de la National FA Cup.