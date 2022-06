La nièce modèle Waidhofer, décédée par suicide, rappelée par le bassiste Johnny Christ: “Vous n’êtes pas seul dans ce cas”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La mannequin et influenceuse Niece Waidhofer est rappelée par le musicien Johnny Christ.

Waidhofer est décédée par suicide, selon sa famille. Elle avait 31 ans.

“Pour de nombreuses raisons, je n’oublierai jamais les conversations que nous avons eues lors de l’enregistrement d’un épisode avec elle, et celles qui sont confidentielles. Je peux honnêtement dire que je ne savais pas grand-chose sur Niece avant qu’elle ne vienne dans la série, et je ne savais vraiment pas quoi à prévoir”, a écrit Christ sur la page Instagram de son émission “Drinks with Johnny”. “Tout ce que je savais, c’est qu’elle était un modèle Instagram avec un énorme public et une fan de mon groupe AVENGED SEVENFOLD.”

Il a ajouté: “Nous avons tous des luttes dans nos vies qui peuvent parfois sembler trop lourdes à supporter. Nous nous battons parfois avec nos propres esprits et il est difficile d’admettre quand nous avons besoin d’aide pour ces batailles. Sachez que vous n’êtes pas seul dans Vous n’êtes pas le seul au monde à avoir des problèmes qui semblent insurmontables, et il y a des endroits où aller qui peuvent vous aider. Il y a des gens dans le monde qui se soucient de vous et qui veulent vous aider.

Les membres de la famille ont contacté la police le mois dernier pour vérifier Waidhofer à son domicile de Houston, au Texas, après qu’ils n’aient pas entendu parler d’elle, a rapporté TMZ. Son corps a été découvert par les forces de l’ordre.

“Malheureusement, Niece s’est suicidée après une longue bataille contre des problèmes de santé mentale”, a déclaré sa famille à TMZ dans un communiqué.

“Elle était très ouverte avec ses followers sur ses difficultés, voulant même aider les followers qui ont également souffert”, a ajouté sa famille.

La famille prévoit de créer l’organisation à but non lucratif “Peace From Niece” pour collecter des fonds et sensibiliser aux problèmes de santé mentale.

Waidhofer comptait 4,2 millions de followers sur Instagram. Elle a tourné, monté et écrit les légendes de chacun de ses messages. Cependant, dans les semaines précédant sa mort, Waidhofer avait nettoyé sa page en plus de trois messages, a rapporté TMZ.

Le dernier message disponible sur sa page était un selfie de Waidhofer aux cheveux blonds.

« Légèrement intéressant : le blond est en fait ma couleur naturelle, j’ai vécu dans le mensonge toutes ces années », a-t-elle écrit. “Une fois que vous êtes devenu noir, vous devez peindre vos racines blondes avec du mascara à chaque fois qu’elles poussent jusqu’à ce que vous reveniez.”

Les fans s’étaient également inquiétés après l’effacement des médias sociaux du modèle, selon TMZ.

“La nièce était plus que ses difficultés”, indique le communiqué de la famille. “Elle était belle et gentille, sensible et drôle, créative et talentueuse, généreuse et compatissante, réfléchie et stimulante.”

“Bien qu’il soit si douloureux de dire au revoir, nous sommes rassurés de savoir qu’elle est réunie avec son père, ses trois grands-parents, son oncle Rusty et son bien-aimé Puff ; et qu’elle est maintenant libre d’être elle-même et, enfin, en paix .”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255).