La nièce du guide suprême demande au monde de couper les ponts avec l’Iran

Moradkhani est un militant de longue date dont le défunt père était une figure de l’opposition mariée à la sœur de Khamenei est le membre le plus proche de la famille du chef suprême à être arrêté. La branche de la famille s’est opposée à Khamenei pendant des décennies et Moradkhani a été emprisonnée à plusieurs reprises pour son activisme.

“Je demande aux gens consciencieux du monde de se tenir à nos côtés et de demander à leurs gouvernements de ne pas réagir avec des mots et des slogans vides mais avec des actions réelles et de cesser toute relation avec ce régime”, a-t-elle déclaré dans sa déclaration vidéo.