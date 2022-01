La nièce du candidat à la présidentielle soutiendra son rival

Marion Marechal, ancienne députée et nièce de Marine Le Pen, a laissé entendre qu’elle soutiendrait Eric Zemmour à la présidence

S’adressant au Parisien jeudi soir, Marion Maréchal, ancienne députée du parti d’extrême droite du Rassemblement national, a déclaré qu’elle ne soutiendrait pas sa tante, Marine Le Pen, alors qu’elle se présente à la présidence en avril.

Maréchal, chouchou de l’extrême droite devenue la plus jeune députée du pays à 22 ans en 2012, a suggéré que le polémiste-politicien Éric Zemmour pourrait recevoir son soutien.

Soutenant Zemmour, dit-elle, « il ne s’agirait pas seulement de passer et de dire bonjour. Cela signifierait un retour à la politique. Maréchal n’est plus député depuis 2018.

« C’est un vrai choix de vie à faire, une décision qui pèse lourd » a-t-elle ajouté, notant qu’elle prendrait la décision de promettre son soutien dans un délai d’un mois.

S’exprimant vendredi, Maréchal a déclaré qu’elle reviendrait en politique. « J’étais très content d’arrêter il y a cinq ans, mais maintenant je veux retourner à la politique » dit-elle au Figaro.

Le Pen, candidate du Rassemblement national, s’est dite déçue et confuse par la décision de sa nièce.

« J’ai une histoire particulière avec Marion parce que je l’ai élevée avec ma sœur pendant les premières années de sa vie, donc évidemment c’est brutal, c’est violent, c’est difficile pour moi », a-t-il ajouté. dit-elle vendredi matin.

« Elle [Maréchal] avait indiqué qu’elle soutiendrait celui qui serait le mieux placé. Incontestablement, je suis bien mieux placé aujourd’hui qu’Eric Zemmour puisque je suis donné au second tour.» a-t-elle déclaré, faisant référence aux données d’un sondage.

Le Pen, qui a affronté le président Emmanuel Macron au second tour de scrutin en 2017, fait face à une concurrence acharnée d’autres candidats de droite, dont Zemmour.

