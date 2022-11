La nièce de l’ayatollah Khamenei exhorte les gouvernements « consciencieux » à rompre les liens avec le régime iranien

La nièce du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a exhorté les gouvernements à rompre les liens avec Téhéran au sujet de sa répression des manifestations anti-régime.

Farideh Moradkhani, la nièce du chef suprême, a demandé aux “peuples consciencieux du monde” de soutenir les manifestants et de faire pression sur leurs gouvernements pour qu’ils prennent leurs distances avec l’Iran.

“Je demande aux gens consciencieux du monde de se tenir à nos côtés et de demander à leurs gouvernements de ne pas réagir avec des mots et des slogans vides mais avec des actions réelles et de cesser toute relation avec ce régime”, a-t-elle déclaré dans une vidéo publiée par son frère après son arrestation. le 23 novembre.

La famille de Moradkhani s’oppose depuis longtemps à Khamenei, et son arrestation fait d’elle la plus proche parente vivante du chef suprême qu’il a emprisonné. Elle a déjà été arrêtée à deux reprises pour militantisme.

UN GÉNÉRAL IRANIEN RECONNAÎT QUE 300 PERSONNES ONT ÉTÉ TUÉES DANS DES TROUBLES LORS DE MANIFESTATIONS À L’ÉCHELLE NATIONALE

Les manifestations contre le régime durent maintenant depuis trois mois après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, alors qu’elle était en garde à vue pour avoir prétendument enfreint les lois du pays sur le hijab (foulard).

Le gouvernement iranien a répondu aux protestations avec la plus grande sévérité. Les forces de sécurité ont utilisé des balles réelles, des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes pour tenter de réprimer les manifestations.

L’IRAN CONTRACTE SECRETEMENT AVEC LE QATAR AU SUJET DE LA DISSENTATION DE LA COUPE DU MONDE: RAPPORT

Le ministère des Affaires étrangères du pays a déclaré qu’il ne coopérerait avec aucune mission d’enquête de l’ONU pour enquêter sur la réponse du gouvernement après que le Conseil des droits de l’homme a voté la nomination d’un enquêteur indépendant.

Au moins 451 personnes sont mortes, dont 63 mineurs, et 18 173 autres ont été détenues depuis le début des manifestations, selon l’agence de presse Human Rights Activists.

Les tribunaux iraniens ont commencé la semaine dernière à prononcer des condamnations à mort pour des manifestants, invoquant des incendies criminels et d’autres crimes similaires pour justifier les exécutions.

Les manifestants ont incendié un musée dédié au fondateur du régime, l’ayatolloh Ruhollah Khomeini, dans un acte de défi très direct contre le dirigeant du pays.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.