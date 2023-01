La nièce de Donald Trump, Mary, dit que le racisme était normal dans sa famille riche

L’ancien président américain Donald Trump et Mary Trump. (Chet Étrange/Getty Images)

La nièce de Donald Trump, Mary, a déclaré dans un podcast qu’elle avait grandi en écoutant le racisme dans sa famille.

Elle a dit que sa mère et son père, le frère de Donald, n’avaient pas d’amis noirs.

Mary a précédemment accusé la famille Trump d’utiliser le N-Word et des insultes antisémites.

L’auteure et psychologue a ajouté que “dégrader toute cette catégorie de personnes” était à mille lieues de sa propre expérience.

Mary n’a précisé aucune des remarques racistes dégradantes. Cependant, elle a dit Le Washington Post en juillet 2020 que le La famille Trump a souvent utilisé des insultes racistes et antisémites quand elle était enfant. “En grandissant, c’était en quelque sorte normal de les entendre utiliser le mot N ou utiliser des expressions antisémites”, a-t-elle déclaré.

S’adressant à Rachel Maddow sur MSNBC ce mois-là, Mary a également affirmé qu’elle avait entendu le l’ancien président utilise personnellement le mot N et des insultes antisémites — ce qu’il a réfuté à l’époque.

“Je ne partageais pas du tout leurs idées sur la race et le judaïsme”, a-t-elle déclaré à Maddow, par USA Today. “Mais vous savez, quand vous grandissez avec cela parfaitement normal, vous n’y pensez pas vraiment à deux fois.”

Dans l’interview du podcast avec Karen Hunter, Mary a expliqué comment ses proches interagissaient beaucoup moins qu’elle ne le faisait avec les autres races.

Ses parents “n’avaient pas d’amis noirs”, a-t-elle déclaré. Le père de Mary, Fred Trump Jr., était le frère cadet de l’ancien président.

Et Mary a déclaré que ses grands-parents, le promoteur immobilier et homme d’affaires Fred Trump Sr. et Mary Anne Trump, les parents de l’ancien président, vivaient dans un quartier majoritairement bourgeois – Jamaica Estates – qui a été scandalisé lorsque “la première famille italienne emménagé.”

De son enfance, cependant, elle a raconté au podcast: “Je marchais tous les jours dans le métro pour aller à l’école, et je rentrais chez moi à pied et je passais devant des magasins appartenant à des Noirs. La plupart des gens avec qui j’ai interagi dans les magasins et les choses étaient noires.”

Mary a ajouté qu’elle “a grandi avec cette notion non fondée que le racisme n’était qu’un non-sens absolu et que quiconque y souscrivait était au mieux un idiot”.

La nièce de Trump est devenue une critique féroce de l’ancien président ces dernières années.

Elle a l’a accusé d’être “fasciste” et un “perdant.” L’ancien président, à son tour, l’a qualifiée de “nièce rarement vue” et un “désordre.“