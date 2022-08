La nièce de Dia Mirza est décédée, l’actrice écrit une note déchirante sur Instagram

La nièce de Dia Mirza est décédée, ce qui est une tournure tragique des événements. L’actrice, qui semblait avoir une relation étroite avec la jeune fille, a écrit une note déchirante à l’âme de la jeune fille, lui souhaitant la paix.

Dia est allée sur Instagram et a écrit: « Ma nièce. Mon enfant. Mon jean. Parti dans la lumière. Puisses-tu trouver la paix et l’amour où que tu sois ma chérie… tu as toujours apporté un sourire dans nos cœurs et les royaumes supérieurs seront remplis de plus de lumière avec toi dansant, souriant et chantant. Om Shanti.

Découvrez le poste ici:







Pour les non-initiés, en avril 2021, Dia Mirza a surpris ses fans en annonçant qu’elle était enceinte. Elle a également révélé les difficultés rencontrées pendant sa grossesse et comment les médecins l’ont aidée.

Dia Mirza a rencontré beaucoup de difficultés pendant sa grossesse. Dans une interview avec ETimes, l’actrice a révélé comment elle a vécu la mort au cinquième mois de sa grossesse. Elle a déclaré: «J’ai dû subir une appendicectomie au cinquième mois de ma grossesse. J’ai été hospitalisée et sortie par la suite à cause d’une infection bactérienne aiguë qui aurait pu entraîner une septicémie alors que j’étais dans mon sixième mois de grossesse. Mon bébé a dû être accouché parce que mon placenta avait commencé à saigner. »

L’actrice a révélé que c’était vraiment une période difficile, elle a remercié son gynécologue qui lui a sauvé la vie. Lorsqu’on lui a demandé à quel point il était différent d’être mère pendant la pandémie, elle a déclaré que sa fille Samaira, issue du premier mariage de son mari Vaibhav Rekhi, avait du mal à étudier en ligne. Pendant ce temps, son fils est si jeune pour comprendre.

Dia Mirza a épousé Vaibhav Rekhi lors d’une cérémonie privée à laquelle ont assisté sa famille proche et ses amis le 15 février de cette année. Le couple a accueilli leur premier enfant, Avyaan Azaad Rekhi, le 14 mai.