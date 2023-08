La NHTSA propose de nouvelles règles pour encourager l’utilisation de la ceinture de sécurité par tous les passagers du véhicule

WASHINGTON (AP) – Le ministère des Transports propose de nouvelles règles conçues pour encourager l’utilisation de la ceinture de sécurité par les passagers des voitures et des camions, y compris ceux assis sur le siège arrière.

Les nouvelles règles proposées par la National Highway Traffic Safety Administration obligeraient les constructeurs à équiper les véhicules de systèmes d’avertissement de ceinture de sécurité supplémentaires pour le passager avant droit et pour les sièges arrière afin d’encourager une utilisation accrue de la ceinture de sécurité.

« Le port de la ceinture de sécurité est l’un des moyens les plus efficaces de prévenir les blessures et la mort lors d’un accident », a déclaré Ann Carlson, administratrice par intérim de la NHTSA, dans un communiqué. « En 2021, près de 43 000 personnes ont perdu la vie sur les routes américaines, et la moitié de celles qui se trouvaient dans des véhicules n’avaient pas de ceinture. Cette règle proposée peut aider à réduire ce nombre en obligeant davantage à boucler la ceinture.

Les règles proposées établiraient un avertissement visuel et sonore pour le siège du passager avant droit qui continuerait jusqu’à ce que les sièges du conducteur et du passager avant aient leurs ceintures bouclées. Pour les places arrière, la réglementation établit un avertissement visuel d’au moins 60 secondes de l’état de la ceinture de sécurité arrière au démarrage du véhicule, ainsi qu’un avertissement sonore si une ceinture de sécurité arrière est débouclée alors que le véhicule est en marche.

Les règles actuelles exigent de tels avertissements visuels et sonores uniquement pour le siège du conducteur, mais pas pour les autres places assises.

La NHTSA estime que les exigences proposées permettraient d’éviter environ 300 blessures non mortelles et plus de 100 décès par an. Ils s’appliqueraient aux voitures de tourisme, aux camions, à la plupart des autobus et aux véhicules de tourisme polyvalents d’un poids nominal brut de 10 000 livres ou moins.

Selon les statistiques de la NHTSA, les ceintures de sécurité réduisent le risque de décès de 55 % pour les occupants des sièges arrière des voitures particulières et de 74 % pour les camions légers et les fourgonnettes. Pour les occupants des sièges avant, les ceintures de sécurité réduisent le risque de décès de 44 % pour les voitures particulières et de 63 % à 73 % pour les camions légers et les fourgonnettes.

Les modifications proposées ont été présentées publiquement pour la première fois en 2019. La NHTSA recueillera les commentaires du public sur la règle proposée au cours des 60 prochains jours.

The Associated Press