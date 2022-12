La NHTSA ouvre deux autres enquêtes sur l’accident de Tesla

Les véhicules Tesla sont présentés dans un centre de vente et de service à Vista, en Californie, le 3 juin 2022.

La National Highway Traffic Safety Administration a lancé deux autres enquêtes spéciales sur des accidents impliquant Tesla véhicules électriques, et où les systèmes avancés d’aide à la conduite de l’entreprise auraient été un facteur dans l’accident.

Tesla propose aujourd’hui un package d’assistance à la conduite standard appelé Autopilot dans toutes ses nouvelles voitures. Il vend également des fonctionnalités supplémentaires dans un package commercialisé sous le nom de pilote automatique amélioré ou de conduite autonome complète aux États-Unis, qui coûte 15 000 $ ou 199 $ par mois. La société permet également à certains propriétaires d’accéder à des fonctionnalités qui n’ont pas été entièrement déboguées dans le cadre de son programme FSD Beta, et de tester ces fonctionnalités sur la voie publique.

Aucune des voitures de l’entreprise n’est encore autonome, et aucun constructeur automobile ne vend de voiture sans conducteur aujourd’hui aux États-Unis. , mais l’entreprise n’a jamais terminé cette démonstration.

Les nouveaux accidents qui ont été ajoutés à la liste des enquêtes de la NHTSA ce mois-ci comprenaient une collision le jour de Thanksgiving qui a pris au piège huit voitures après qu’un conducteur d’une Tesla Model S 2021 se déplaçait de manière erratique dans les voies de circulation sur le pont de la baie de San Francisco.

Le conducteur de la Model S, qui est la berline haut de gamme de Tesla, a affirmé qu’il utilisait les fonctionnalités de conduite autonome complète de l’entreprise, selon les enregistrements publiés par la California Highway Patrol, comme CNN l’a rapporté pour la première fois.

Un autre accident récent ajouté à la liste de la NHTSA concernait une Tesla Model 3 2020, la berline d’entrée de gamme de la société.

Selon les données obtenues de la NHTSA par CNBC, l’agence examine au moins 41 accidents impliquant des véhicules Tesla impliquant des fonctionnalités automatisées telles que le freinage d’urgence automatique ou des fonctionnalités plus étendues du système d’assistance à la conduite incluses dans Autopilot, FSD et FSD Beta.

Les dossiers montrent que 14 de ces enquêtes antérieures concernaient des accidents ayant fait des morts.

La société fait également face à des poursuites judiciaires et à un examen fédéral et étatique de ses allégations de sécurité et de ses pratiques de marketing. Le California DMV a accusé Tesla de faire de la publicité mensongère autour de ses systèmes d’assistance à la conduite.

Dans une réponse récente à un procès de consommation déposé en Californie, Tesla a déclaré que son “échec” à réaliser son “objectif ambitieux à long terme” ne constituait pas une fraude et qu’il n’atteindrait la conduite autonome que “grâce à des améliorations constantes et rigoureuses”.

Les actions de Tesla ont coulé jeudi après l’annonce des enquêtes sur l’accident. Les investisseurs craignent également un affaiblissement de la demande pour les voitures électriques de l’entreprise à travers le monde.

Dans des conditions économiques difficiles, Tesla a récemment offert des rabais importants sur ses voitures aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Chine. Les actions de Tesla ont également été alourdies par les inquiétudes des investisseurs selon lesquelles le PDG Elon Musk est distrait et nuit à la marque Tesla avec sa gestion controversée de Twitter et ses remarques politiques incendiaires sur la plate-forme de médias sociaux.