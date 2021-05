La NHTSA enquête sur un accident mortel de Tesla dans le sud de la Californie

La National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis lance une nouvelle enquête sur un accident impliquant un véhicule Tesla, après la mort d’un conducteur de la Model 3 à la suite d’une collision avec un semi-remorque renversé dans le sud de la Californie au début du mois. La NHTSA a globalement ouvert 29 enquêtes sur des accidents impliquant Tesla, dont 25 sont actuellement en cours.

Un porte-parole de la NHTSA a déclaré dans un e-mail à CNBC:

<< La NHTSA est au courant de l'incident impliquant un véhicule Tesla près de Fontana, en Californie, le 5 mai. Nous avons lancé une enquête spéciale sur l'accident pour cet accident. La NHTSA reste vigilante dans la surveillance de la sécurité de tous les véhicules à moteur et de l'équipement, y compris les technologies automatisées, et tire parti de SCI le cas échéant. "

Par ailleurs, la California Highway Patrol enquête sur l’incident.

Le chauffeur était Steven Michael Hendrickson, 35 ans, de Running Springs, en Californie, selon le bureau d’un coroner du comté de San Bernardino. rapport. Hendrickson a posté fréquemment sur ses comptes de médias sociaux pour montrer les caractéristiques techniques de son modèle 3.

La police et la NHTSA n’ont pas terminé leurs enquêtes approfondies et n’ont pas non plus précisé quels facteurs auraient pu contribuer à l’accident, y compris si le conducteur s’était peut-être appuyé sur les systèmes d’assistance à la conduite de Tesla – commercialisés sous le nom de pilote automatique, conduite entièrement autonome, ou FSD Beta – avant la collision.

Tesla Autopilot et FSD ne sont pas capables de contrôler les véhicules électriques de l’entreprise dans toutes les circonstances de conduite normales, et les manuels du propriétaire de l’entreprise avertissent les conducteurs de ne les utiliser qu’avec une «supervision active». Cependant, le PDG de Tesla, Elon Musk, vante souvent à quel point ces systèmes sont avancés par rapport à ceux de leurs concurrents, et a déclaré que Tesla devrait être en mesure de fournir un véhicule véritablement sans conducteur, ou «niveau 5» cette année.

La NHTSA, qui fait partie du ministère des Transports, a le pouvoir d’émettre des rappels obligatoires de véhicules si elle juge qu’une conception de voiture ou des pièces et des systèmes à l’intérieur d’un véhicule sont dangereux. L’autre agence fédérale qui enquête sur les accidents, le National Transportation Safety Board, ne se joint pas à la NHTSA dans cette enquête.

L’accident de Fontana fait suite à une autre collision très médiatisée à Spring, au Texas, en avril, où la police a d’abord déclaré aux médias locaux qu’elle pensait qu’aucun conducteur n’était au volant au moment de l’accident. Les enquêtes sur la cause de la collision sont toujours en cours par le NTSB et la NHTSA.

Cette affaire a attiré l’attention des agences fédérales de sécurité des véhicules, ainsi que des élus, dont le représentant Kevin Brady, R-Tx., Et les sénateurs Ed Markey, D-Mass., Richard Blumenthal, D-Conn., Et Amy Klobuchar, D-Minn .

Les sénateurs cherchent à rendre les systèmes de surveillance du conducteur un équipement obligatoire pour les véhicules dotés d’une assistance à la conduite avancée ou d’autres systèmes de conduite automatisés tels que le pilote automatique et le FSD de Tesla, le Supercruise de GM ou le Copilot 360 de Ford.

Un système de surveillance du conducteur permet de savoir si les conducteurs restent attentifs à la route, aux mains au volant et au siège du conducteur où ils peuvent être engagés dans la tâche de conduire, au lieu de se fier trop aux systèmes de la voiture.

General Motors, Subaru et BMW ont déjà des systèmes de surveillance du conducteur par caméra, et d’autres comme Ford Motor ont annoncé des plans similaires. Les nouvelles voitures électriques Tesla ont des caméras de cabine, mais selon les manuels du propriétaire, celles-ci ne sont pas utilisées pour la surveillance du conducteur. Les voitures de Tesla exigent que les conducteurs «s’enregistrent» en touchant un volant équipé d’un capteur.