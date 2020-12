Pour la première fois de sa saison 2020 confrontée à une pandémie, la NFL procède à un changement d’horaire dans le seul but de fournir un meilleur produit dans sa première fenêtre de diffusion.

La ligue a annoncé mercredi que la visite des Cleveland Browns aux Giants de New York le 20 décembre – Semaine 15 – s’intégrerait dans la machine à sous « Sunday Night Football » de NBC tandis que le match initialement prévu entre les 49ers de San Francisco et les Cowboys de Dallas passera à 13 heures. ET sur CBS.

Les Browns (9-3), qui ont déjà remporté leur première saison victorieuse depuis 2007, se rapprochent de leur première place en séries éliminatoires depuis 2002. Leur absence de 18 ans en séries est actuellement la plus longue de la ligue.

Pendant ce temps, les Giants (5-7) ont remporté quatre victoires consécutives, se remettant d’un départ de 0-5, et sont maintenant au sommet du NFC Est. Washington a le même record mais poursuit techniquement New York, qui a balayé l’équipe de football.

Les Cowboys et les Niners, des franchises phares qui attirent généralement d’énormes cotes de télévision et apprécient l’une des rivalités historiques de la ligue, sont en retard dans la poursuite des séries éliminatoires de la NFC.

Il a également été révélé que les Jets sans victoire joueront les Rams à 16 h 05 sur Fox. Ce jeu a été initialement répertorié avec une désignation «à déterminer» lorsque le calendrier de saison régulière de 256 matchs a été publié plus tôt cette année. La NFL avait précédemment choisi Bills at Broncos (16h30) et Panthers at Packers (20h15), également initialement désignés « TBD », pour jouer le samedi 19 décembre.

