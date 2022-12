La NFL suspend hypocritement l’entraîneur des Jets WR pour des paris non liés au football

La suspension indéfinie par la NFL de l’entraîneur des Jets WR, Miles Austin, pour jeu non lié au football, a rendu la ligue extrêmement hypocrite.

Lorsque la nouvelle a éclaté que l’entraîneur des receveurs larges des Jets, Miles Austin, avait été suspendu indéfiniment pour jeu, vous auriez pu penser qu’il avait enfreint l’une des règles cardinales du sport en pariant sur des matchs de football.

Vous auriez tort.

Austin a été suspendu pour jeu, oui. Mais rien de tout cela n’était apparemment lié au football, que ce soit la NFL ou l’université.

Au lieu de cela, il est suspendu pendant au moins un an, sinon plus, pour avoir parié sur “des jeux de table et des sports professionnels non NFL”, selon ses avocats.

L’hypocrisie de la NFL exposée dans la suspension du jeu pour Austin Miles

Le jeu sur les sports de toute nature est interdit aux entraîneurs de la NFL, il est donc assez simple qu’Austin ait enfreint les règles.

La question est de savoir si ces règles ont un sens ou non.

Après tout, la NFL gagne des millions et des millions de dollars en vendant des jeux d’argent à ses fans.

Il est certainement nécessaire d’interdire aux entraîneurs et aux joueurs de parier sur le football. Mais il est discutable de leur interdire de parier sur, disons, la NBA alors que cette ligue n’a rien à voir avec la NFL. Les paris sur cette ligue ne soulèveraient pas de questions sur l’intégrité des matchs de la NFL.

En l’état, les joueurs sommes autorisé à parier sur d’autres ligues. Les entraîneurs ne le sont pas, ce qui peut être là où Austin, un ancien joueur, s’est mélangé.

Un entraîneur mérite-t-il vraiment une suspension plus longue pour avoir parié sur le fútbol qu’un joueur ou un entraîneur suspendu pour violence domestique ou inconduite sexuelle ?

Austin fait appel de la décision de la NFL, nous devrons donc voir ce qu’il adviendra de sa suspension. Pour l’instant, les gens sur Twitter de la NFL avaient des réflexions sur l’hypocrisie de la NFL.

Soit dit en passant, la nouvelle de la suspension indéfinie de Miles Austin pour avoir joué à des sports autres que le football a été sponsorisée par DraftKings. — ProFootballTalk (@ProFootballTalk) 24 décembre 2022

L’hypocrisie, Miles Austin, de toute évidence, n’a pas parié sur la NFL ou le football universitaire mais est suspendu. Pendant ce temps, la NFL est largement payée par les sites de jeux qui parrainent la ligue. https://t.co/yGkwesmO4A — Lᴀᴡʀᴇɴᴄᴇ Tʏɴᴇs (@lt4kicks) 24 décembre 2022

Le fait que la NFL suspende des personnes pour avoir joué à des sports non NFL est à peu près une forme d’hypocrisie aussi hilarante que possible. Vous ne pouvez pas passer 6 bonnes minutes par jour que les matchs de la NFL sont à la télévision sans voir des publicités sur les jeux d’argent —Kev (@klew24) 23 décembre 2022

Si Miles Austin avait simplement agressé sexuellement deux douzaines de femmes au lieu de jouer légalement, il serait de retour à la semaine 8 la saison prochaine https://t.co/vQ77fqhDST – Tanya Ray Fox (@TanyaRayFox) 23 décembre 2022

Miles Austin va être suspendu au moins un an pour avoir parié sur un match non-NFL. Pendant ce temps, vous avez des gars qui font… tant pis, laissez-moi m’arrêter. – La presse à jet (@TheJetPress) 23 décembre 2022

Austin aurait dû mieux connaître les règles de la NFL qui le régissaient. Mais la ligue devrait également tenir compte de l’optique sur celui-ci. Ils ont l’air ridicule.