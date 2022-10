La NFL surveille le retour des HBCU à la notoriété nationale

KANSAS CITY, Mo. (AP) – Au cours de leur apogée originale dans les années 1960, alors qu’une grande partie de la nation était encore aux prises avec la fin de Jim Crow, les Chiefs de Kansas City et leur entraîneur visionnaire, Hank Stram, ont réalisé plus rapidement que peut-être n’importe quelle équipe de l’AFL ou de la NFL que les joueurs des collèges et universités historiquement noirs étaient bons.

Très bien.

Ils étaient rapides, forts et talentueux, tout comme les joueurs produits par Bud Wilkinson à Oklahoma ou Bear Bryant à Alabama. Les Chiefs les ont donc repêchés, et Buck Buchanan, Willie Lanier et Otis Taylor ont continué à former l’épine dorsale d’équipes puissantes qui ont atteint deux Super Bowls et battu les Vikings pour leur premier championnat.

Cela avait donc un sens poétique en avril lorsque les Chiefs, au compteur au quatrième tour du repêchage et essayant de réorganiser leur secondaire vieillissant, ont rendu une carte avec le nom de Joshua Williams dessus. Le demi de coin de l’État de Fayetteville a été le premier des quatre joueurs de la HBCU choisis cette année après qu’aucun n’ait été sélectionné en 2021 et qu’un seul ait quitté le tableau en 2020.

“Je suis très fier d’où je viens”, a déclaré Williams, qui a remporté sept places avant que les Rams de Los Angeles ne choisissent le demi défensif de l’État de Caroline du Sud, Decobie Durant. « Cela témoigne simplement de l’exposition que nous avons eue et aussi du travail acharné que j’ai accompli. Je suis content que tout ait porté ses fruits. Je suis heureux que toutes ces choses se concrétisent.

Ce n’est peut-être pas non plus un coup de chance d’un an. Le niveau de talent dans les HBCU s’est récemment amélioré, l’un des nombreux sous-produits des changements sociétaux généralisés. Il y a plus d’exposition à travers la télévision et les services de streaming. De nouveaux bols et jeux de démonstration donnent aux joueurs de HBCU l’occasion de gagner des invitations convoitées à la moissonneuse-batteuse de scoutisme.

En conséquence, les équipes de la NFL exploitent une fois de plus ces petits collèges à la recherche de joyaux cachés. Lors de l’ouverture des camps d’entraînement cet automne, 33 joueurs des HBCU figuraient sur les listes de 17 équipes.

“Avoir des opportunités d’aller à des matchs de bowling, la (NFL) se combine – maintenant, vous motivez les enfants”, a déclaré l’entraîneur de Prairie View A&M, Bubba McDowell. “Ils voient des enfants avant qu’ils ne partent et n’aillent à la moissonneuse-batteuse et à tous les matchs des étoiles, maintenant vous augmentez simplement leur capacité (à dire), ‘Cela peut vraiment arriver dans le SWAC.'”

Il y a 33 joueurs des HBCU dans le Pro Football Hall of Fame, mais bon nombre des plus grandes stars ont joué dans les années 1960 et 1970. C’est à ce moment-là que le mastodonte Grambling State d’Eddie Robinson a produit la future star des Packers Willie Davis, le plaqueur offensif des Bears Ernie Ladd et Buchanan, que les Chiefs ont choisi au premier rang lors du repêchage de l’AFL de 1963. Et quand des rivaux tels que Southern, Tennessee State et Texas Southern avaient des joueurs capables de jouer n’importe où.

La principale raison pour laquelle beaucoup d’entre eux ont choisi de jouer aux HBCU : c’était l’une de leurs rares options, et souvent la meilleure.

Bien sûr, certains collèges progressistes alignaient des athlètes noirs depuis des années. Mais d’autres ont été douloureusement lents à s’intégrer – le Crimson Tide n’a pas eu son premier joueur de football boursier noir avant Wilbur Jackson en 1969. Et avec le racisme toujours endémique sur de nombreux campus universitaires, des recrues talentueuses – en particulier celles du Grand Sud – se sont simplement senties plus sûr et plus confortable de fréquenter des collèges et universités historiquement noirs.

Ils arrivaient à maturité pendant le mouvement des droits civiques, et c’est devenu une fierté de jouer pour de telles écoles.

“J’étais déterminé”, a déclaré Buchanan des années plus tard, “à prouver que les joueurs des petites écoles pouvaient jouer dans les ligues majeures.”

En effet, au cours d’une période de cinq ans à la fin des années 60, environ 70 joueurs des HBCU ont été repêchés chaque année, bien que ce chiffre soit quelque peu gonflé par rapport à la norme actuelle par les repêchages en duel de l’AFL et de la NFL et le fait que chacun avait plus de tours que aujourd’hui.

Au fur et à mesure de l’intégration des principaux collèges de la Division I, les joueurs noirs ont inévitablement signé avec des puissances traditionnelles telles que l’Alabama et le Texas. Il y avait encore des valeurs aberrantes, bien sûr – Walter Payton était une légende de la préparation du Mississippi qui n’a reçu aucune offre de la SEC et s’est retrouvé à Jackson State, jouant aux côtés d’une autre future star de la NFL, Jackie Slater. Mais au milieu des années 1980, les HBCU produisaient moins de 20 choix de repêchage au cours d’une année moyenne, soit un tiers du total une décennie plus tôt.

De temps en temps, des talents générationnels captaient l’attention de la NFL, tels que Jerry Rice (Mississippi Valley State) et Michael Strahan (Texas Southern). Mais pour la plupart, les HBCU sont devenues une réflexion après coup pour les éclaireurs professionnels.

Jusqu’à récemment, c’est.

Le mouvement Black Lives Matter couplé à un calcul national en termes d’injustice sociale, largement dirigé par les jeunes, semble avoir suscité un regain d’intérêt pour les HBCU, tout comme le mouvement des droits civiques une génération plus tôt.

Et en ce qui concerne le gril, la décision du demi de coin du Temple de la renommée Deion Sanders d’entraîner Jackson State à l’automne 2020 a donné à la centrale de longue date du SWAC – et à d’autres programmes HBCU – un certain «facteur cool» parmi les recrues. Cela était évident en décembre dernier, lorsque l’espoir cinq étoiles Travis Hunter a transféré son engagement du puissant État de Floride aux Tigers; d’autres espoirs talentueux de la Division I ont emboîté le pas et signé avec les HBCU.

“Il change le paysage non seulement du football SWAC mais aussi du football FCS”, a déclaré l’entraîneur de Florida A&M, Willie Simmons.

Cela inclut le MEAC, l’autre conférence HBCU dans la subdivision du championnat de football, mais aussi des ligues plus petites telles que la CIAA. C’est la conférence de Division II où Fayetteville State joue et où Williams – le choix de repêchage des Chiefs en avril dernier – en a fait assez pour justifier une invitation au Senior Bowl.

C’est là que Williams a brillé contre des joueurs de puissances telles que Texas A&M et Michigan, le plaçant sur les radars de la NFL et lui a valu une place au repêchage, où son entraînement l’a envoyé grimper sur les planches de repêchage.

Y compris celui de Kansas City, où les joueurs des HBCU ont prospéré il y a des décennies.

“Nous recherchons simplement des joueurs de football, et peu importe d’où vous venez, quelle est votre histoire”, a déclaré le directeur général des Chiefs Brett Veach. « Si vous pouvez nous aider à gagner des matchs et avoir une influence positive dans la communauté, vous savez, nous allons trouver un moyen de vous intégrer à cette liste. Josh était pareil. Il entre dans cette catégorie.

Williams et Durant ont été rejoints par d’autres choix au repêchage James Houston, le secondeur de l’État de Jackson qui est allé au sixième tour à Detroit, et le joueur de ligne offensive du Sud Ja’Tyre Carter, qui est allé au septième à Chicago.

“Si je vois l’éclatement et l’accélération, je vois le changement de direction, cela se traduit si vous êtes en Alabama ou si vous êtes à Fayetteville State”, a expliqué David Hinson, codirecteur du dépistage universitaire des Chiefs. “S’il a des pieds rapides, s’il a de bonnes hanches et peut changer de direction, s’il peut suivre le ballon, cela ne change pas, peu importe le terrain sur lequel vous jouez.”

Il s’avère qu’il y a pas mal de perspectives de repêchage jouant sur les terrains de HBCU cette saison.

Le passeur de passes A&M de Floride, Isaiah Land, est un choix potentiel pour le jour 2. Le receveur large Shaquan Davis pourrait être la prochaine star de l’État de Caroline du Sud, qui a produit ces dernières années Shaq Leonard et Javon Hargrave. L’ailier rapproché de Bethune-Cookman Kemari Averett, qui a commencé sa carrière avec Lamar Jackson à Louisville, pourrait bientôt rejoindre le quart-arrière des Ravens dans la NFL, et les receveurs larges Abdul-Fatai Ibrahim de l’Alabama A&M et les Jadakis Bonds de Hampton pourraient également obtenir une chance.

D’où viennent-ils ? Cela n’a plus d’importance.

La seule chose qui compte, c’est ce qu’ils peuvent faire.

“Je suis convaincu que ce que vous y mettez, vous en sortirez”, a déclaré Ibrahim, qui serait le premier choix de repêchage de l’Alabama A&M depuis Frank Kearse en 2011. “Si je travaille dur jour après jour , jour après jour, les résultats finiront par se voir.

___

Plus d’AP NFL : https://apnews.com/hub/nfl et https://twitter.com/AP_NFL

Dave Skretta, l’Associated Press